Slovénie 1-0 États-Unis (20 janvier 2024) Analyse du match

L’équipe nationale masculine des États-Unis a subi une défaite lors de son match d’ouverture de 2024, alors qu’une formation inexpérimentée a été battue 1-0 par la Slovénie à San Antonio, au Texas, samedi.

Onze Américains ont fait leur première apparition en équipe nationale, le plus grand nombre dans un match en 36 ans, et une erreur de l’un de ces débutants a conduit au but de la Slovénie.

Vingt-quatre joueurs ont fait leurs débuts, dont 13 pour la Slovénie. L’un d’eux, Nejc Gradisar, a marqué à la 26e minute après un cadeau de l’ailier de 22 ans Bernard Kamungo. Les Américains sont sans victoire lors de leurs six derniers matchs contre des nations européennes remontant à 2021, dont quatre défaites consécutives.

“Cela n’a pas toujours été parfait, mais la volonté était là, l’envie était là, la compétitivité était là, et nous avons continué jusqu’au dernier coup de sifflet pour essayer d’égaliser”, a déclaré Berhalter aux médias. “Et j’ai vraiment aimé ça, la façon dont ils gardaient la tête haute et continuaient.

“Dans l’ensemble, quand je regarde les statistiques, c’est une performance qui, je pense, était suffisamment bonne pour tirer quelque chose du match.”

Sept partants américains ont fait leurs débuts, égalant le plus grand nombre de l’équipe depuis le début des records modernes en 1990. Les 11 débuts étaient à un peu du record américain du 3 août 1973 contre la Pologne et ont égalé le 10 janvier 1988 au Guatemala.

La Slovénie a marqué après que Danijel Sturm ait retiré le ballon à Kamungo juste avant la ligne médiane, dribblé et passé à Gradisar, 21 ans, qui a sprinté devant le défenseur Sean Zawadzki. Avec l’extérieur de son pied droit, Gradisar a passé le ballon devant le gardien Patrick Schulte.

Tous les Américains étaient de la Major League Soccer pour un match qui n’était pas à une date internationale de la FIFA. Les joueurs basés en Europe seront de retour lorsque les États-Unis affronteront la Jamaïque le 21 mars en demi-finale de la Ligue des Nations de la Concacaf.

Après une défaite en novembre à Trinité-et-Tobago, les États-Unis ont perdu des matchs consécutifs sous la direction de l’entraîneur Gregg Berhalter pour la première fois depuis deux matches contre le Mexique en 2019. Les États-Unis, 12e, ont perdu quatre matchs consécutifs contre des adversaires européens et sont sans victoire contre L’Europe depuis sa victoire sur la Bosnie-Herzégovine en décembre 2021.

Le gardien slovène Igor Vekic, qui faisait également ses débuts, a utilisé son pied droit pour bloquer le tir ouvert de Kamungo près du point de penalty à la 30e minute. Le remplaçant John Tolkin en deuxième mi-temps a créé deux bonnes occasions au cours des 15 dernières minutes.

Le milieu de terrain des Seattle Sounders Josh Atencio était l’un des 11 débutants de l’USMNT contre la Slovénie. Carmen Mandato/USSF/Getty Images pour USSF

Les sept débutants américains ont égalé le total lors de la défaite de janvier dernier contre la Serbie. Schulte, Zawadzki et Kamungo ont été rejoints par les milieux de terrain Josh Atencio et Timothy Tillman, l’ailier Diego Luna et l’attaquant Brian White.

Jack McGlynn, Duncan McGuire et Esmir Bajraktarevic sont entrés à la 61e minute et Aziel Jackson à la 89e. Bajraktarevic, un ailier de 18 ans, a montré une étincelle grâce à sa capacité à affronter ses adversaires.

“C’est très difficile en ce moment de trouver des joueurs en un contre un”, a déclaré Berhalter. “C’est bien quand on voit ce type de qualité.”

Soixante et onze joueurs ont fait leurs débuts lors des 67 matchs de Berhalter, soit le deuxième total le plus élevé sous un entraîneur américain derrière 89 débuts en 148 matchs avec Bruce Arena.

Onze des joueurs américains sont éligibles pour les Jeux olympiques de cette année. Le tournoi de football masculin est réservé aux joueurs de moins de 23 ans avec trois wild card au-delà de la limite autorisée pour chaque nation.

“Je pense que c’est une excellente occasion d’apprendre et si vous pensez aux 11 gars qui ont fait leurs débuts ce soir, cinq des gars qui ont commencé sont éligibles pour l’âge olympique”, a déclaré Berhalter. “Cela va donc être une excellente expérience d’apprentissage pour ce groupe, et je suis vraiment heureux de l’opportunité de faire ce camp et je pense que nous en avons définitivement retiré quelque chose pour l’avenir.”

Tillman fait partie du 10e groupe de frères à jouer pour les États-Unis ; Malik Tillman a fait ses débuts en 2022 et a fait huit apparitions.

L’arrière droit Shaq Moore a fait sa première apparition depuis la Coupe du monde 2022 contre l’Iran et le défenseur central Miles Robinson a été capitaine des États-Unis pour la première fois.

Après la finale de la Ligue des Nations en mars, les États-Unis accueilleront cet été la Copa America et les meilleures équipes d’Amérique du Sud.

“Pour l’avenir, c’est l’heure de la compétition”, a déclaré Berhalter. “Nous avons des trophées en jeu cet été avec la Copa America et ce printemps avec la Ligue des Nations, et nous sommes impatients de réunir tout le groupe et d’essayer de remporter notre troisième Ligue des Nations consécutive, puis de faire une belle performance dans la Cop America.

“C’est donc six mois de football passionnants qui s’annoncent pour l’USMNT.”

Huit partants ont fait leurs débuts pour la Slovénie, 54e, qui affrontera le Danemark, la Serbie et l’Angleterre lors de la phase de groupes du Championnat d’Europe en juin.

Les informations de l’Associated Press ont contribué à ce rapport.