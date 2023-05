Slovaquie U20 vs. États-Unis U20 – Rapport de match de football – 26 Mai 2023

Les États-Unis ont remporté trois victoires en trois matchs à la Coupe du monde des moins de 20 ans de la FIFA avec une victoire 2-0 contre la Slovaquie à San Juan, en Argentine, vendredi, pour décrocher la première place du groupe B.

L’attaquant Cade Cowell a été la vedette des jeunes Américains, inscrivant un superbe but en solitaire à la 38e minute qui les a propulsés sur le chemin de la victoire. Le remplaçant Niko Tsakiris a ajouté une seconde de profondeur dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps pour s’assurer que les États-Unis termineraient la phase de groupes avec un maximum de points et pas un seul but encaissé.

Les États-Unis étaient déjà assurés d’une place en huitièmes de finale après leurs précédentes victoires contre l’Équateur et les Fidji. L’Équateur, avec six points, rejoindra les États-Unis en huitièmes de finale, tandis que la Slovaquie, avec trois points, devra attendre pour voir si elle se qualifie comme l’une des quatre meilleures équipes à la troisième place.

Les États-Unis affronteront désormais l’une des meilleures équipes de troisième place mardi pour une place en quart de finale.

C’est la star des tremblements de terre de San Jose Cowell qui tirera à juste titre les applaudissements de cette dernière victoire pour l’équipe de Mikey Varas. Le but du joueur de 19 ans a montré pourquoi il est déjà un habitué de la MLS depuis trois ans et a été régulièrement lié à l’intérêt des clubs européens.

Après avoir intercepté une passe à mi-chemin, Cowell a slalomé à l’intérieur et à l’extérieur d’une série de joueurs slovaques à grande vitesse avant de trouver le filet avec un tir bas du pied gauche.

Le but était venu pour les États-Unis et pour Cowell après qu’il ait été à deux reprises près de sortir de l’impasse avant sa frappe mémorable.

Cowell aurait dû trouver le fond du filet à la 27e minute après avoir atteint un long ballon du défenseur Brandan Craig devant le gardien slovaque Adam Hrdina, levant le ballon au-dessus de sa tête mais reniflant complètement son tir dans un filet ouvert.

Huit minutes plus tard, Cowell avait le ballon dans le filet après avoir couru sur un ballon traversant et battu Hrdina, seulement pour que le drapeau de hors-jeu soit immédiatement levé.

Mais Cowell ne serait pas démenti, mettant les États-Unis devant à la pause.

Ce but aurait pu être ajouté à plusieurs reprises en seconde période alors que Cowell continuait de faire des ravages dans les rangs slovaques. À deux reprises, Diego Luna n’a pas été en mesure de tirer le meilleur parti du jeu de préparation de Cowell, effectuant une volée à bout portant, puis frappant le poteau avec un effort du pied latéral depuis le centre de la surface.

Cowell a failli avoir un autre but en solo époustouflant, mais cette fois-ci, il a été refusé par les jambes de Hrdina.

Au lieu de cela, après le départ précoce de Cowell sous des applaudissements mérités, c’est son coéquipier de San Jose, Tsakiris, qui a marqué le deuxième but avec une finition intelligente au premier poteau à la sixième minute du temps additionnel.