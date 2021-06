Slovaquie 0 – 5 Espagne

L’Espagne a profité d’une implosion slovaque pour sceller sa place en huitièmes de finale avec une victoire de 5-0 à Séville, qui a également éliminé ses adversaires de la compétition.

Alvaro Morata a vu son penalty précoce – accordé par VAR – sauvé par Martin Dubravka avant que l’Espagne ne se dirige vers une victoire qui les place à la deuxième place, préparant un affrontement des huitièmes de finale avec la Croatie à Copenhague lundi.

Dubravka est passé de héros à zéro après avoir frappé le rebond d’un tir de Pablo Sarabia dans son propre filet à la demi-heure, avant qu’Aymeric Laporte ne monte le plus haut pour doubler l’avance de l’Espagne dans le temps additionnel et marquer son premier but pour son pays après le départ du gardien de but promenade.

La Slovaquie a émergé avec prudence, sachant qu’un seul point leur donnerait un réel espoir de progression, mais a rapidement coulé sans laisser de trace une fois que Sarabia a balayé le ballon bas de Jordi Alba 11 minutes après le début de la seconde mi-temps.

Ferran Torres a ensuite marqué un coup de talon habile avec sa première touche (67) alors que Sarabia devenait fournisseur, avant que Juraj Kucka ne perce son propre filet pour couronner un terrible affichage de la Slovaquie et porter le total des buts contre son camp à l’Euro 2020 à huit déconcertants.

Notes des joueurs Slovaquie : Dubravka (4), Pekarik (5), Satka (5), Skriniar (6), Hubocan (5), Kucka (5), Hromada (5), Haraslin (4), Hamsik (5), Mak (4), Douda (4). Abonnés : Lobotka (6), Duris (5), Weiss (5), Suslov (5), Benes (n/a). Espagne: Simon (6), Azpilicueta (7), Garcia (6), Laporte (7), Jordi Alba (7), Koke (7), Busquets (8), Pedri (7), Sarabia (9), Morata (5) , Moreno (6). Abonnés : F Torres (7), Thiago (6), P Torres (7), Traoré (6), Oyarzabal (6). Homme du match: Pablo Sarabia

L’Espagne passe à la vitesse supérieure pour frapper la pauvre Slovaquie

Une Espagne relookée, revitalisée par le retour de Sergio Busquets comme l’un des quatre changements, avait l’air solide dès le départ mais avait une dette envers la Slovaquie pour une chance en or de prendre la tête lorsque Jakub Hromada a attrapé Koke avec une tentative d’autorisation et après un VAR révision, a infligé une pénalité à l’Espagne.

Le coup de pied apprivoisé de Morata a été repoussé par Dubravka, dont le statut de héros a rapidement été supprimé lorsqu’il a tenté de frapper l’effort à longue portée de Sarabia après qu’il ait rebondi sur la barre, et l’a plutôt éraflé dans son propre but sous peu de pression.

Peut-être trop impatient d’expier son erreur, le gardien de Newcastle était à nouveau fautif pour le deuxième de l’Espagne, laissant Laporte un filet non gardé après avoir décidé de courir jusqu’au bord de sa surface de six mètres et n’ayant pas réussi à empêcher Gerard Moreno de livrer un centre à Manchester City. défenseur.

Les scores respectifs à la mi-temps ont laissé la Slovaquie troisième du groupe E mais toujours au bord d’une sortie de la phase de groupes, et Stefan Tarkovic a répondu en envoyant deux remplaçants à la pause.

Après un début de mi-temps brillant, le retour à la normale est revenu à la Slovaquie alors que la Slovaquie en concédait un troisième, grâce à une belle passe et prise d’Alba dans la surface de réparation, et terminait intelligemment par Sarabia.

Le bel après-midi de Luis Enrique s’est encore amélioré lorsque Torres, envoyé comme remplaçant quelques instants plus tôt, a retourné le centre de Sarabia sur un court corner avant qu’un autre remplaçant, Pau Torres, ne fournisse le cinquième lorsque sa tête sur coup franc a été retournée sur la jambe de Kucka par Dubravka et a rebondi.

L’Espagne avait semblé irrésistible depuis la mi-temps et aurait pu avoir un sixième lorsque Mikel Oyarzabal a raté de peu la connexion avec un autre centre d’Alba, mais une malheureuse Slovaquie, qui a coulé sans laisser de trace, ne leur a fourni aucun signe d’un test sévère à Séville, et ne peut pas se qualifier pour les 16 derniers en raison de leur différence de buts inférieure.

Homme du match – Pablo Sarabia

Avec Moreno déplacé vers la gauche pour l’accueillir, Sarabia a profité de son premier départ du tournoi avec une main dans son premier but – bien que pas aussi gros que celui de Dubravka – avant de se retrouver lui-même sur la feuille de match et de marquer le troisième talon de Torres. .

L’attaquant du PSG n’a raté que huit passes pendant tout le match et devrait commencer contre la Croatie lors des 16 derniers sous cette forme.

Faits Opta

L’Espagne a égalé la plus grande marge de victoire dans un match aux Championnats d’Europe, devenant la cinquième équipe différente à gagner par cinq buts dans la compétition (après la France et le Danemark en 1984, les Pays-Bas en 2000 et la Suède en 2004).

Il s’agissait de la 50e victoire de l’Espagne dans un tournoi majeur (Coupe du monde et Euros), devenant ainsi la quatrième équipe européenne à atteindre ce cap des victoires, après l’Allemagne, l’Italie et la France.

Štefan Tarkovic a subi des défaites consécutives pour la première fois depuis qu’il a pris les commandes de la Slovaquie, ce soir étant son 12e match à la barre.

L’Espagne a marqué cinq buts en un seul match de championnat d’Europe pour la toute première fois, il s’agit de son 43e match dans la compétition.

Depuis ses débuts pour l’équipe nationale en octobre 2019, Gerard Moreno a été directement impliqué dans 10 buts pour l’Espagne (cinq buts et cinq passes décisives) – plus que tout autre joueur pour eux au cours de cette période.

Avec ce qui était sa première touche dans le match, Ferran Torres n’a marqué que 44 secondes après avoir remplacé l’Espagne – le but le plus rapide marqué par un remplaçant aux Championnats d’Europe depuis son compatriote Juan Carlos Valerón en 2004 (39 secondes contre la Russie) .

Et après?

L’Espagne affrontera la Croatie à Copenhague lors de ses huitièmes de finale le lundi 28 juin ; coup d’envoi à 17h.

La Slovaquie, désormais confirmée comme éliminée du tournoi, se rendra en Slovénie lors de son prochain match le 9 septembre pour un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 ; coup d’envoi à 19h45.