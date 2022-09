Slouching Towards Utopia: Brad DeLong explique pourquoi les années 1870 à 2010 ont été les plus importantes de l’humanité

“Les 140 années de 1870 à 2010 du long XXe siècle ont été, je crois fermement, les années les plus importantes de tous les siècles de l’humanité.”

Donc argumente Avancé vers l’utopie : une histoire économique du XXe sièclele nouveau magnum opus du professeur Brad DeLong de l’UC Berkeley. C’est une affirmation audacieuse. Homo sapiens existe depuis au moins 300 000 ans ; le « long vingtième siècle » représente 0,05 % de cette histoire.

Mais pour DeLong, qui au-delà de son travail universitaire est connu pour son blog largement lu sur l’économie, quelque chose d’incroyable s’est produit dans ce laps de temps qui a échappé à notre espèce pendant les 99,95 % restants de notre histoire. Alors qu’avant 1870, le progrès technologique progressait lentement, voire pas du tout, après 1870, il s’accéléra de façon spectaculaire. Et surtout pour les résidents des pays riches, ce progrès technologique a apporté un monde d’abondance sans précédent.

DeLong rapporte qu’en 1870, un ouvrier moyen non qualifié vivant à Londres pouvait se permettre 5 000 calories pour lui et sa famille sur son salaire journalier. C’était plus de 3 000 calories qu’il aurait pu se permettre en 1600, une augmentation de 66 % – un progrès, bien sûr. Mais en 2010, le même travailleur pouvait se permettre 2,4 millions de calories par jour, soit près de cinq cents fois augmenter.

Le livre de DeLong s’appelle Avancé vers l’utopiecependant, pas Atteindre l’utopie. Le changement d’une rapidité sans précédent dans la vie des habitants des pays riches a entraîné une profonde instabilité politique et des conflits. Les plus mal lotis étaient peut-être les habitants des pays du Sud et les communautés opprimées comme les femmes et les minorités raciales du Nord, qui se sont vu refuser une grande partie des avantages des révolutions économiques mondiales tout en subissant l’essentiel des dommages causés par les changements politiques et sociaux qui en ont résulté. révolutions.

DeLong et moi avons parlé la semaine dernière du livre, de l’importance économique du long XXe siècle, de ce qui a provoqué une accélération si spectaculaire du progrès technologique et de la possibilité de poursuivre ce type de croissance explosive.

Une transcription de notre conversation, éditée pour plus de longueur et de clarté, suit.

Dylan Matthews

Vous soutenez que 1870 à 2010 ont été “les années les plus importantes de tous les siècles de l’humanité”. C’est quoi ton cas ?

Brad DeLong

Ce semble vraiment que nous avons eu autant de changements et de progrès technologiques entre 1870 et aujourd’hui qu’entre 6000 avant JC et 1870 après JC. Nous avons emballé ce qui avait été auparavant près de huit millénaires de changements dans le matériel technologique sous-jacent de la société, ce qui nécessitait des changements dans le code sociologique en cours d’exécution au-dessus de ce matériel. Essayer d’emballer ce qui avait été huit millénaires de changements auparavant en 150 ans va produire énormément d’histoire.

Avant 1870, l’essentiel de l’histoire est de savoir comment les élites dirigent leur mécanisme de force et de fraude, de domination et d’extraction contre une paysannerie pauvre afin qu’elle puisse au moins en avoir assez et que ses enfants ne soient que deux pouces plus petits que nous. sont, plutôt que cinq ou six comme le sont les paysans. Il s’agit de la façon dont les élites s’écartent du chemin alors qu’elles mangent à l’abreuvoir. Et il s’agit de l’utilisation qu’ils font de leur richesse à des fins bonnes et mauvaises, de civilisation et de destruction.

Mais si vous êtes assez marxiste comme moi pour dire que le véritable moteur de l’histoire, ce sont les forces de production, leurs changements et la façon dont la société réagit en bien ou en mal aux changements des forces de production, alors oui, [1870 to 2010] doit être aussi conséquent parce qu’il y a autant d’histoire axée sur le changement technologique qu’il y en a eu pendant des millénaires entiers auparavant.

Dylan Matthews

Vous semblez sur des bases solides en soutenant que quelque chose de radical a changé qui a permis aux humains de devenir considérablement plus riches au cours des 300 dernières années ; presque tous les historiens de l’économie seraient d’accord avec cela. Mais beaucoup de gens commencent l’histoire au 18e siècle, avec le développement de la machine à vapeur et le début de la révolution industrielle en Grande-Bretagne. Vous le démarrez en 1870, bien après que ce processus soit en cours.

Pourquoi l’histoire commence-t-elle plus tard pour vous ?

Brad DeLong

Quand est-ce qu’on commence? Commençons il y a 300 millions d’années dans la période permienne, lorsque les plantes meurent et qu’elles sont poussées sous terre et se transforment en charbon. Et puis nous avançons jusqu’à il y a 25 000 ans, lorsque le dernier épisode glaciaire érafle toute la roche au-dessus des gisements de charbon au large des îles britanniques, puis se retire, laissant la Grande-Bretagne avec une quantité impie de charbon de surface au niveau de la mer. Puisqu’il s’agit d’une île humide, il est donc très facile de se déplacer par voie d’eau.

Vous avez besoin d’une machine à vapeur si vous voulez creuser ne serait-ce que 10 pieds pour extraire le charbon, puis vers 1770, la machine à vapeur et les machines textiles ont atteint une masse critique et la révolution industrielle a commencé, qui est généralement considérée comme la charnière de l’histoire économique, bien que certains la repoussent encore plus loin.

Cependant, vous regardez dans le monde entier et vous prenez mon indice de progrès technologique, et il [grows by] moins d’un demi pour cent par an de 1770 à 1870. Cela est basé sur l’exploitation d’un charbon vraiment bon marché et aussi sur les avantages de productivité de la baisse des coûts de transport qui rassemblent toute la fabrication dans le monde sur place. [the United Kingdom] où il est le plus productif et le plus efficace, car c’est là que le charbon est le moins cher.

J’ai été frappé par une ligne que j’ai trouvée dans la version de 1871 de John Stuart Mill Principes d’économie politique : “Jusqu’à présent, on peut se demander si toutes les inventions mécaniques réalisées jusqu’à présent ont allégé le bilan quotidien d’un être humain. »

Disons que vous avez un certain ralentissement du progrès technologique mondial après 1870 parce que le charbon le moins cher a déjà été extrait et que le charbon le plus profond est difficile à trouver, et dites que vous avez un autre ralentissement parce que vous ne bénéficiez pas de la collecte de fabrication dans des endroits où c’est productif. Nous aurions bien pu nous retrouver avec un monde steampunk après 1870 : un monde avec à peu près la population d’aujourd’hui mais le niveau de vie de 1870 en moyenne.

C’est le rythme du progrès, sauf que nous avons eu le laboratoire de recherche industrielle, l’entreprise moderne, puis la mondialisation totale vers 1870. Le laboratoire de recherche industrielle a rationalisé et routinisé la découverte et le développement des technologies ; la société a rationalisé et routinisé le développement et le déploiement des technologies ; et la mondialisation les a diffusés partout.

Dylan Matthews

Pendant la majeure partie de l’histoire humaine depuis l’avènement de l’agriculture, nous avons été gouvernés par la dynamique malthusienne : si nous acquérions la capacité de produire plus de nourriture, nous aurions tout simplement plus d’enfants, ce qui signifie que la qualité de vie de personne ne pourrait trop s’améliorer. Et cela, bien sûr, a exercé une pression énorme sur les femmes, qui étaient censées avoir de nombreux enfants et faire presque tout le travail biologique et pratique de gestation et d’éducation.

Vous citez une statistique très frappante dans le livre : le nombre moyen d’années de la vie d’une femme passée enceinte ou allaitante. Cela a considérablement diminué, passant de 20 ans de la vie d’une femme typique en 1870 à quatre ans aujourd’hui. Expliquez-moi ce chiffre et sa signification.

Brad DeLong

C’est tiré d’un livre intitulé Le travail des femmes : les 20 000 premières années d’Elizabeth Wayland Barbier. Nous ne savons vraiment pas grand-chose sur ce qu’était vraiment la vie humaine à l’époque des chasseurs-cueilleurs. Une fois que nous avons l’agriculture, la productivité augmente considérablement. La vie devient quelque peu ennuyeuse car nos cerveaux sont probablement construits pour être des chasseurs-cueilleurs. La population augmente et le niveau de vie baisse.

Vous avez cette situation biologique dans laquelle une femme sur sept semble mourir en couches ; dans lequel pour avoir une valeur attendue d’un fils survivant, vous devez avoir deux enfants qui survivent, ce qui signifie que trois atteignent l’âge adulte, ce qui signifie que quatre atteignent l’âge de 5 ans, ce qui signifie sept bébés environ, ce qui signifie neuf avancés grossesses.

Une fois que vous devenez un être malthusien sous-alimenté et agraire, tout d’un coup, vous êtes biométriquement proche d’être complètement effacé.

Le système immunitaire de vos enfants est trop affaibli pour combattre le rhume. Peut-être que vous êtes trop maigre pour ovuler. Si vous ne l’êtes pas, peut-être que vous perdez deux dents et que vous vous cassez un bras alors que le bébé aspire le calcium de votre corps vers lui-même. Ensuite, vous ajoutez à cela le fait que le patriarcat signifie que si vous êtes une femme, votre seule source durable de pouvoir social est d’avoir des fils survivants. Et donc toute tentation de faire autre chose que d’avoir des fils survivants, puis d’avoir plus comme assurance, est très difficile à résister. Ce sont les forces biologiques, écologiques, économiques tendant vers le patriarcat, dont les hommes en tant que groupe ont ensuite tiré un profit absolument horrible.

Et pourtant, une fois que le progrès technologique commence à atteindre 2 % par an, certaines personnes commencent à avoir des revenus supérieurs au minimum vital et la mortalité infantile diminue. Mais ces changements sont venus remarquablement rapidement.

Dylan Matthews

Le point culminant des 140 années que vous étudiez sont les Trente Glorieuses : environ de 1945 à 1975, alors que les États-Unis et l’Europe se remettaient de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont réussi à construire des économies et des États-providence qui ont orienté des avantages substantiels vers la classe ouvrière tout en maintenant une croissance de la productivité très rapide. Après les années 1970, ce régime s’est effondré.

J’ai fini le livre en pensant : « Comment pouvons-nous revenir à ces 30 ans ? Comment pouvons-nous obtenir une croissance rapide et une croissance équitable comme ça à nouveau ? » Mais en même temps, de nombreuses personnes que vous pourriez penser favorables à cette vision remettent en question la valeur de la croissance économique ou appellent à la «décroissance» comme moyen de gérer le réchauffement climatique.

Est-il possible de remonter aux Trente Glorieuses ? Ou avons-nous plutôt besoin de décroissance ?

Brad DeLong

Nous devons absolument décarboner. Mais revenons au monde steampunk – supposons que nous n’avions pas eu la dernière accélération et que nous soyons au niveau de technologie 1900. Nous ne pomperions qu’environ un tiers ou un quart de la quantité de dioxyde de carbone que nous le faisons actuellement, mais nous pomperions de très nombreuses tonnes d’autres polluants.

Pensez à la quantité d’agriculteurs et de terres agricoles dont nous aurions eu besoin pour faire vivre 8 milliards de personnes sur la technologie 1900. C’était l’époque où nous envoyions des gens avec des pioches dans les îles au large de l’Atlantique Sud pour faire tomber des tonnes de déjections d’oiseaux afin d’essayer d’augmenter un peu les rendements agricoles.

La décroissance est une erreur car nous avons encore nos 500 millions inférieurs [people in global poverty], qui méritent certainement beaucoup mieux. Nous avons certainement besoin de technologies bien meilleures pour faire face au réchauffement climatique. Mais devons-nous vraiment nous préoccuper davantage de la façon d’utiliser notre richesse, et moins de la façon de produire beaucoup plus de richesse ? Je dirais probablement oui. Les meilleurs esprits d’une génération qui s’installe au sud du marché à San Francisco pour comprendre comment effrayer les gens et coller leurs globes oculaires aux écrans – ce n’est pas une très bonne utilisation du cerveau humain.