Slot pour embaucher l’assistant de Feyenoord, Hulshoff à Liverpool – sources

Arne Slot envisage de faire de Sipke Hulshoff, son assistant à Feyenoord, la première nomination dans son équipe en coulisses à Liverpool lorsqu’il succédera à Jürgen Klopp, ont déclaré des sources à ESPN.

Klopp prendra en charge son dernier match en tant qu’entraîneur de Liverpool ce week-end, après avoir été nommé en octobre 2015, lors de la visite des Wolves à Anfield dimanche.

Et bien que le club n’ait pas encore confirmé la nomination de Slot en tant que nouveau manager, Liverpool a conclu un accord de compensation de 9,4 millions de livres sterling (11,8 millions de dollars) avec Feyenoord pour le joueur de 45 ans, et des sources ont déclaré à ESPN qu’une annonce officielle serait probable la semaine prochaine. , une fois le règne de Klopp terminé.

Slot a déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière que la confirmation de son transfert à Liverpool aurait lieu dans « quelques jours », et des sources ont déclaré à ESPN qu’il avait déjà commencé à constituer son équipe d’entraîneurs à Anfield.

Hulshoff, 49 ans, travaille aux côtés de Slot à Feyenoord depuis 2022. Hulshoff a également travaillé comme assistant des Pays-Bas aux côtés de l’ancien manager d’Everton. Ronald Koeman depuis janvier 2023.

Arne Slot et Sipke Hulshoff ont travaillé ensemble lorsqu’il est devenu entraîneur pour la première fois en 2016, puis à nouveau à Feyenoord. ANP via Getty Images

Slot et Hulshoff ont travaillé ensemble en tant que co-entraîneurs de Cambuur au début de la carrière d’entraîneur de Slot en 2016 avant que Slot ne rejoigne l’AZ Alkmaar un an plus tard.

Liverpool fait face à un été de reconstruction en dehors du terrain après le départ de Klopp en raison de ses entraîneurs existants – Pep Lijnders, Peter Krawietz, Vitor Matos et l’entraîneur des gardiens John Achterberg – quittant également Anfield cet été.