Slot insiste sur le fait que Núñez peut toujours être essentiel pour Liverpool malgré un temps de jeu limité | Liverpool

Arne Slot a misé sur Darwin Núñez pour jouer un rôle important à Liverpool, même s’il ne l’a pas titularisé lors des cinq premiers matches de son mandat. L’Uruguayen, qui a marqué un but en 17 matches avec le club depuis la mi-mars, est entré en jeu lors des quatre derniers matchs.

Núñez devrait être de nouveau remplaçant pour la réception de Bournemouth samedi, Slot préférant des combinaisons différentes pour son trio offensif. Mohamed Salah, Diogo Jota et Luis Díaz ont débuté les quatre premiers matchs de Premier League, mais Cody Gakpo a saisi sa chance à San Siro en remplaçant le Colombien dans le onze de départ. La victoire en Italie a aidé Liverpool à rebondir après la défaite contre Nottingham Forest samedi dernier, mais Slot pourrait être privé d’Alisson, qui souffre d’une tension aux ischio-jambiers.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous à Football Quotidien Commencez vos soirées avec le point de vue du Guardian sur le monde du football Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et le service Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« C’est toujours difficile parce que les joueurs, mais aussi les médias, pensent que vous n’avez confiance en un joueur que si vous le faites jouer », a déclaré Slot à propos de Núñez. « Nous avons confiance en chacun d’eux, sinon vous ne faites pas entrer un joueur si vous menez 3-1 une demi-heure avant la fin, ou la semaine dernière contre Nottingham Forest, il est entré une demi-heure avant la fin ».

« Il y a beaucoup de confiance en lui. Mais il y a deux joueurs pour ce poste et je pourrais même en trouver d’autres qui pourraient jouer à ce poste. Il est en concurrence avec Diogo qui a très bien joué. Mais il reste encore beaucoup de matches à jouer et nous aurons suffisamment de temps pour juger Darwin : s’il progresse, comment il progresse et s’il peut faire des choses spéciales pour le club. »

Jota occupe le poste d’attaquant central qui convient le mieux à Núñez et dispose d’un avantage grâce à sa capacité à se replier, les entraîneurs de Liverpool travaillant dur sur le positionnement de Núñez. « Je pense que cela dépend de ce que vous devez faire lorsque nous avons le ballon et lorsque nous ne l’avons pas, et de l’adapter à ses propres caractéristiques », a déclaré Slot. « Nous avons travaillé avec lui sur ses qualités pour tirer le meilleur de lui. Mais il y a aussi une chose générale qu’il doit comprendre, comme tous les autres. »

Si Alisson est absent, Caoimhín Kelleher sera titulaire pour la première fois de la saison.