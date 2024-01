Slipek : Fusionner le passé et le présent photographiquement dans deux expositions maîtresses au VMFA

Deux expositions de photographies intrigantes et peut-être nostalgiques se trouvent actuellement au Virginia Museum of Fine Arts. L’installation monochromatique Dawoud Bey : Elegy et Willie Anne Wright : Artist and Alchemist, une rétrospective de carrière d’œuvres inventives d’un artiste emblématique de Virginie, offrent des visions contemporaines de la façon dont le passé et le présent se heurtent pour hanter les lieux historiques et les psychés du 21e siècle.

Mais ces présentations respectives, impeccablement installées, ressemblent à plus que des expositions d’art ; ils sont comme une symphonie dans le cas de Bey, ou dans l’évolution de Wright, une pièce musicale sérieuse.

Le photographe Dawoud Bey est né à New York en 1953, a fait ses études à Yale, a reçu une très convoitée bourse MacArthur et enseigne aujourd’hui au Columbia College de Chicago. Intitulant son ambitieuse pièce VMFA Élégie, les visiteurs du musée pourraient s’attendre à un poème mélancolique. Il s’agit plutôt d’une succession de galeries qui explosent avec quelque chose qui s’apparente à une composition orchestrale. La conservatrice de l’art moderne et contemporain du VMFA, Valérie Cassel Oliver, a organisé l’installation.

La première galerie ou « mouvement » propose la série Stony the Road, 2023, une sonate visuelle d’ouverture qui donne le ton général de l’installation. Vous trouverez ici 12 photos à la gélatine argentique du très fréquenté sentier des esclaves de Richmond. Le sentier désormais recouvert d’un dôme de feuilles s’étend sur trois miles le long du bord de la rivière Manchester. Bey imagine l’expérience intenable de l’esclavage en retraçant les pas d’hommes, de femmes et d’enfants vendus aux enchères ici de 1830 à 1860. Le titre de ce segment, Stony the Road, est une parole d’un hymne bien-aimé, « Lift Every Voice ». Et chanter.”

Alors que les visiteurs se déplacent vers le deuxième espace d’Elegy, ils découvrent le film sonore hypnotique « 350 000 », 2023. Il rend hommage au nombre d’esclaves qui ont été forcés à marcher sur la route de Richmond qui longeait la berge de la rivière. La bande sonore, suggérant diverses intonations, pas lourds et respirations profondes, a été conçue par E. Gaynell Sherrod, professeur de danse et de chorégraphie à la Virginia Commonwealth University. Les collaborateurs étaient le directeur de la photographie Bron Moyi et les sociétés de production locales Spang TV et In Your Ear Studios.

Vient ensuite une troisième galerie avec d’immenses photographies, In This Here Place, 2019. Bey évoque l’expérience des Noirs dans la Louisiane d’avant-guerre avec ses images de structures et de paysages humbles de la plantation Evergreen, peut-être la seule plantation du Sud profond avec des cabanes d’esclaves existantes.

Enfin, la symphonie par inadvertance de Bey se termine par des photographies prises près de Cleveland et d’Hudson, dans l’Ohio. Avec une acuité douloureuse, il imagine les sentiers empruntés par les fugitifs le long du chemin de fer clandestin. Ici, comme dans tout Elegy, il y a une aura d’incertitude mais aussi des lueurs de possibilités. En quittant l’opus émotionnel de Bey, les visiteurs peuvent inscrire leurs pensées sur des fiches. Ces réponses introspectives contiennent des expressions de tristesse ainsi que d’espoir d’avoir expérimenté la manipulation magistrale du noir et des nuances de gris par les artistes dans des endroits difficiles.

Willie Anne Wright, toujours artiste active à 99 ans, est née à Richmond en 1924. Elle est diplômée de la Thomas Jefferson High School. Au College of William & Mary, elle a complété ses études en psychologie avec des cours d’art. L’une des premières images de Willie Anne Wright: Artist and Alchemist, qui examine ses 60 ans de carrière, est une peinture d’une maison en briques restaurée dans la ville coloniale de Williamsburg. Mais Wright évite le traitement ensoleillé d’une carte postale en faveur d’une approche expressionniste avec des lignes sombres confiantes et un grand arbre qui surplombe de façon menaçante. C’était peut-être la Seconde Guerre mondiale, peut-être ses études universitaires, mais elle ne pense pas aux tricornes et à l’hospitalité du Sud.

Wright a ensuite obtenu un diplôme en beaux-arts du Richmond Professional Institute (maintenant VCU) au début des années 1960, alors qu’il était marié et père d’enfants. Le fait qu’elle ait adopté de manière agressive les couleurs et l’ambiance de la décennie est évident dans deux tableaux représentant un téléviseur domestique avec The Supremes à l’écran. Dans « Green Supremes », 1969, le trio chante peut-être « Stop in the Name of Love », mais Wright a adopté les colorations audacieuses du pop art. Pensez aux peintres Andy Warhol, Tom Wesselmann et Alex Katz.

Toujours inventif, au début des années 1970, Wright s’est tourné vers la photographie et est tombé sur la photographie au sténopé, utilisant finalement un processus de couleur Cibachrome. Les œuvres de deux de ses séries, « Civil War Redux » et « Southland », révèlent des approches uniques pour décrire les thèmes historicistes du Sud. Elle était fascinée par les reconstituteurs de la guerre civile et tout autant par les ironies visuelles des décors modernes dans lesquels ils opéraient. Une photographie semble déjà datée par inadvertance ; il montre un reconstitueur représentant le général confédéré Robert E. Lee avec des partisans du camp au pied du monument Lee qui se trouvait autrefois à l’intersection des avenues Monument et Allen.

Le fait qu’il y ait peu d’os nostalgiques dans le corps de Wright est évident dans son travail des années 1980, lorsqu’elle a déplacé le regard de son appareil photo des reconstitutions historiques vers les plages publiques et les piscines privées. « Colonial Beach – Municipal Pier », 1981, et « Anne S at Jack B’s Pool (Back) », 1984, comptent parmi ses plus belles pièces. Ils sont d’une richesse époustouflante avec des tons photographiques semblables à ceux d’un bijou et une composition bien ancrée. D’autres photographies et photogrammes sans appareil photo (créés plus tard dans son impressionnant répertoire) ajoutent une preuve supplémentaire des explorations esthétiques agitées de Wright. Celles-ci incluent des images plus éthérées suggérant des sensibilités de l’ère victorienne mêlées d’expressions de thèmes féministes.

« Infiniment curieuse et expérimentale », voilà comment la commissaire de la rétrospective, Sarah Kennel, conservatrice de la photographie au musée, décrit son travail. “Wright fusionne un profond intérêt pour les formes avec une sensibilité contemporaine et irrévérencieuse.”

Si l’installation VMFA de Bey est symphonique, la rétrospective de Wright suggère « Candide », une comédie musicale américaine classique. Dans le récit du roman de Voltaire par le compositeur Leonard Bernstein, Candide se lance dans le voyage de sa vie à la recherche de la vérité et de la beauté. Il découvre que même si nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes possibles, en fusionnant le passé et le présent, nous pouvons être informés pour tenter le possible.

Dawoud Bey : Élégie, se poursuit jusqu’au 25 février. L’entrée est payante et nécessite des billets chronométrés. Parallèlement à l’installation, un symposium VMFA les 26 et 27 janvier, « Picturing the Black Racial Imaginary », réunira d’éminents universitaires, écrivains, artistes et dirigeants communautaires.

Willie Anne Wright : Artiste et alchimiste se poursuit jusqu’au 28 avril. Des catalogues détaillés et entièrement illustrés de chaque exposition sont disponibles dans la boutique VMFA.