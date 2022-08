Sling TV offre un accès gratuit à temps pour le retour de la Premier League

Sling TV propose une offre exclusive juste à temps pour le retour de la saison de Premier League. Les nouveaux et anciens abonnés qui s’inscrivent à partir d’aujourd’hui jusqu’au jeudi (4 août) peuvent essayer Sling gratuitement jusqu’au 20 août. Cela représente près de trois semaines d’action de football anglais de pré-saison.

Alors que la saison de Premier League commence ce vendredi (5 août), deux matchs de haut niveau à ne pas manquer sont le derby de Londres de vendredi entre Crystal Palace et Arsenal, ainsi que le match de samedi entre Everton et Chelsea. Les deux jeux sont en direct sur USA Network et Sling Blue.

À plus long terme, certains des autres jeux que vous pouvez regarder gratuitement jusqu’au 20 août incluent :

Date Match Canaliser sam. 13 août Aston Villa contre Everton Etats-Unis sam. 13 août Manchester City contre Bournemouth Etats-Unis sam. 13 août Brentford contre Manchester United CNB dim. 14 août Forêt de Nottingham contre West Ham Etats-Unis dim. 14 août Chelsea contre les Spurs Etats-Unis lun. 15 août Liverpool contre Crystal Palace Etats-Unis sam. 20 août Spurs contre loups Etats-Unis sam. 20 août Leicester contre Southampton Etats-Unis sam. 20 août Bournemouth contre Arsenal CNB

Après la fin de l’essai gratuit de Sling TV, Sling Blue coûte 35 $/mois. Ce prix est bien inférieur à fuboTV (70 $/mois) et YouTube TV (65 $/mois).

Avec Sling Blue, vous obtenez 41 chaînes. Les chaînes liées au football incluses dans Sling Blue sont FOX, FS1, NBC et USA Network. Il comprend également 50 heures de stockage DVR et vous pouvez profiter jusqu’à trois flux de ces chaînes en même temps.

Sling Blue a beaucoup à offrir autre que le football

Au-delà du football, les 41 chaînes incluent également TNT, TBS, CNN, FX, National Geographic et plus encore.

Il y a beaucoup d’action sur Sling autre que le football. Par exemple, les fans de la NFL peuvent regarder le premier match de pré-saison (Jacksonville Jaguars contre Las Vegas Raiders) le jeudi 4 août à 19 h HE sur NBC, qui est disponible sur certains marchés avec Sling TV. Dans le forfait Sling Blue qui comprend NBC, FOX et le réseau NFL, vous pouvez également regarder huit matchs de pré-saison NFL programmés du 11 août au 14 août.

Sling TV est actuellement disponible sur plusieurs plates-formes, notamment les appareils de diffusion en continu, les ordinateurs, les consoles de jeu, les téléviseurs intelligents, les appareils mobiles, les tablettes, etc.