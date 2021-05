Sling TV obtient une nouvelle application sophistiquée, mais pas encore sur Android

Sling TV déploie une expérience d’application mise à jour cette semaine, mais uniquement si vous possédez une Amazon Fire TV. Le service de streaming mentionne que l’application mise à jour sera disponible sur d’autres plates-formes plus tard cette année. Dang it.

Pour l’instant, les utilisateurs d’appareils Fire TV peuvent trouver plus d’options de personnalisation, les utilisateurs pouvant désormais personnaliser le Guide des chaînes. De plus, il existe une toute nouvelle expérience de navigation, ce qui vous permet de trouver facilement tout ce que vous recherchez. Et bien sûr, à quoi sert une nouvelle application sans «beau design». Sling dit que vous verrez, « des rubans de différentes couleurs et tailles avec des visuels de spectacle étendus dans le Guide pour aider les utilisateurs à découvrir le contenu plus rapidement. »

Cela devrait être assez sympa, quand il s’agit finalement d’Android.

// Sling TV