Sling a une nouvelle offre qui fait de ses extras et add-ons la moitié de leur prix habituel. De plus, l’offre TV totale, qui donne accès à tout les extras offerts par Sling, ne coûtent que 10,50 $.

Tout, des forfaits sports et comédie au style de vie et aux add-ons hollywoodiens, est à moitié prix. Cet accord ne dure qu’un mois. De plus, cela ne s’applique qu’aux nouveaux utilisateurs. Cependant, s’il y a jamais eu un moment pour passer à Sling Blue, Orange ou une combinaison des deux, c’est le moment.

Enfin, les plans de base Sling sont également réduits de moitié le premier mois. Pour référence, Sling Blue et Sling Orange coûtent généralement 35 $ par mois. Pourtant, les nouveaux abonnés peuvent payer la moitié de cela, 17,50 $, pour leur premier mois. Il en va de même pour le tarif Sling Orange & Blue. Traditionnellement, c’est 50 $ par mois. Mais, encore une fois, ce sera 25 $ pour les nouveaux abonnés. Dans les deux cas, le prix remontera à son coût normal après l’expiration du premier mois d’abonnement.

La chose à surveiller dans cette annonce de Sling TV est que les extras sont à moitié prix.

Sling est fier de laisser le consommateur choisir les canaux qu’il souhaite via les forfaits et les extras qu’il propose. Au lieu de payer seulement 70 $ par mois avec fuboTV ou YouTube TV, Sling peut facturer moins, mais il y a moins de contenu. Bien sûr, ce n’est pas un problème si l’utilisateur ne regarde que certaines chaînes. Par conséquent, Sling offrant la moitié du prix des extras peut aller très loin, surtout si vous êtes un coupe-cordon qui cherche à voir ce que Sling peut offrir.

Regardez Sling à -50 % Comprend : Sports, divertissement, actualités et plus encore S’inscrire

Sling coûte la moitié du prix ce mois-ci

Il n’y a aucun changement dans le contenu que Sling propose aux abonnés. Au lieu de cela, c’est un moyen pour les gens d’avoir un aperçu de ce que propose Sling. Pour être juste, tous ces ajouts ne correspondent pas aux intérêts de chacun de ce qu’ils regardent.

Certaines personnes ne regardent que le sport. De plus, de nombreux fans de football s’immergent suffisamment dans le jeu pour que ce soit pratiquement tout ce qu’ils regardent à la télévision. Cela étant dit, de nombreux forfaits, y compris l’offre télévisée totale, conviennent à toute la famille. Qu’il s’agisse de divertissement, d’actualités, d’autres sports ou de tout genre intermédiaire, Sling propose une option aux abonnés.

Supplément sport

Les chaînes sportives proposées dans le module complémentaire de Sling dépendent du fait que Sling Orange ou Blue soit ou non votre forfait de base. Les chaînes incluent des réseaux spécifiques à certaines ligues professionnelles aux États-Unis, ainsi que des conférences sportives universitaires.

Cependant, pour le fan de football, la grande inclusion dans les deux est beIN SPORTS. beIN a une couverture exclusive aux États-Unis pour la Ligue Un française, la CONMEBOL Copa Libertadores et diverses compétitions de clubs africains. C’est un grand atout d’avoir à regarder certaines des compétitions les plus compétitives.

Cet add-on coûte 11 $ de plus par mois. Maintenant, c’est 5,50 $ pour le premier mois.

Autres suppléments

Les six autres extras ont tous le même prix : 6 $. Cependant, avec Sling qui coûte la moitié du prix le premier mois, chacun des modules complémentaires ne coûte que 3 $ pour les nouveaux abonnés.

Vous pouvez économiser encore plus que cela le premier mois. Comme indiqué précédemment, le “Total TV Deal” comprend tous les extras. Son coût habituel est de 21 $ par mois. Cependant, dans cette offre du premier mois, ce prix n’est que de 10,50 $. Sling met cette évaluation à 45 $, donc c’est moins d’un quart de ce qu’elle « vaut ». Bien que ce ne soit que la moitié du prix.