Sling offrant beIN SPORTS gratuitement ce week-end

Juste à temps pour le début des saisons 2022/23 de Ligue 1 et de Ligue turque, Sling TV offre aux abonnés un accès gratuit à beIN SPORTS et beIN SPORTS en Español ce week-end. Cela inclut le premier match de championnat de la saison pour le Paris Saint-Germain alors que Kylian Mbappe et Leo Messi reviennent à l’action.

Le pass d’accès complet aux deux chaînes beIN SPORTS est disponible pour tous les clients Sling. Si vous n’êtes pas déjà abonné, inscrivez-vous dès aujourd’hui pour accéder gratuitement à Sling Blue jusqu’au 20 août. Et après vous être connecté, vous pouvez ajouter gratuitement les chaînes beIN SPORTS dans la section “Mon compte”.

La Freeview de beIN SPORTS et beIN SPORTS en Español est disponible du vendredi 5 août au dimanche 7 août à minuit. Ce timing est parfait si vous voulez regarder l’action de la Ligue 1 (y compris Clermont vs PSG) ainsi que les matchs du Super turc. Lig (dont Antalyaspor contre Galatasaray). De plus, beIN SPORTS inclut une couverture exclusive de la Copa Libertadores et de la Copa Sudamericana.

Sling Blue offre plus aux fans de football pour moins

En plus de la Ligue 1 française et de la Super Lig turque, Sling Blue inclut l’accès à la Premier League, à la Coupe du monde 2022 et à la MLS. Par exemple, les nouveaux et anciens abonnés de Sling qui s’inscrivent jusqu’au jeudi (4 août) peuvent essayer Sling gratuitement jusqu’au 20 août. Cela représente près de trois semaines d’action en Premier League anglaise.

Une fois votre essai terminé, Sling Blue coûte 35 $ par mois, ce qui est considérablement moins que YouTube TV (65 $/mois) et fuboTV (70 $/mois). De plus, si vous vous inscrivez à Peacock Premium (5 $/mois), vous avez accès aux 380 matchs de Premier League par saison pour seulement 40 $/mois avec Sling Blue plus Peacock.

Sling TV est actuellement disponible sur plusieurs plates-formes, notamment les appareils de diffusion en continu, les ordinateurs, les consoles de jeu, les téléviseurs intelligents, les appareils mobiles, les tablettes, etc.

Crédit photo : Getty Images