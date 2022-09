Sling Blue, Peacock et Paramount+ proposent les meilleurs jeux à moindre coût

Une combinaison de Sling Blue, Peacock Premium et Paramount+ de CBS offre un accès complet à la Premier League et à la Ligue des champions, les deux ligues européennes les plus populaires aux États-Unis. Bien que l’un d’eux soit plus un tournoi qu’une ligue.

Cependant, les trois services de streaming mentionnés ci-dessus permettent aux abonnés de regarder l’intégralité de ces compétitions (et bien d’autres) sans se ruiner. De plus, ce triumvirat coûte la moitié du prix des concurrents de streaming tels que fuboTV ou YouTube TV.

Remarquablement, le prix de base de Sling Blue n’est que de 35 $ par mois. À titre de comparaison, fuboTV coûte 69,99 $ par mois et YouTube TV, 65 $ par mois.

Combinaison Sling Blue, Peacock et Paramount+

En plus de Sling Blue, les fans de football ont besoin de Peacock Premium et Paramount+ pour regarder l’UEFA Champions League et la Premier League anglaise dans leur intégralité. Ces deux services coûtent 4,99 $ par mois. Par conséquent, en mettant les trois coûts ensemble, les économies sont évidentes. La combinaison de Sling Blue, Peacock et Paramount + coûte 45 $ par mois. Cela représente plus de 20 $ économisés par mois uniquement sur les plans de base de fuboTV et YouTube TV.

C’est une chose d’avoir accès à ces deux ligues très populaires. Cependant, ces abonnements font bien plus que simplement fournir la Premier League et la Ligue des champions. Alors que la couverture de football de Peacock est limitée à la Premier League, les deux autres services de streaming en proposent davantage.

Un gros avantage de Sling Blue est qu’il transporte TNT, qui prendra bientôt en charge la couverture du football américain. Il y a aussi FOX plus FS1. Ces deux chaînes couvrent les 64 matchs de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Ensuite, en regardant Paramount +, la Ligue des champions est certainement très populaire. Cependant, la plate-forme de streaming payant de CBS couvre également la Serie A italienne, la Premiership écossaise et certaines compétitions internationales telles que la Ligue des Nations de la CONCACAF et la Coupe d’Asie. Il y a aussi une couverture du football féminin, y compris la NWSL et la Super League féminine en Angleterre.

En fin de compte, l’abonnement à Peacock, Sling TV et Paramount+ offre un moyen économique de regarder les ligues les plus populaires aux États-Unis et dans le monde.