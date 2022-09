Sling Blue diffusera plus de 50 matchs de Premier League jusqu’à la fin de l’année

Sling Blue, une fraction du prix des autres services, a un peu moins de 30 matchs de Premier League jusqu’en novembre.

Malgré une Coupe du monde bouleversant le calendrier traditionnel de l’élite anglaise, le calendrier se poursuit à la fin de la fenêtre internationale de septembre. En fait, il est difficile de s’adapter à autant de jeux que possible.

Sling Blue: le calendrier chargé de la Premier League jusqu’en décembre

Pour les téléspectateurs aux États-Unis, cela signifie un flux ininterrompu de jeux en milieu de semaine et le week-end. Bien sûr, la Premier League réserve sa place pour le week-end, avec des coupes européennes et autres en milieu de semaine. Avec des jeux aux États-Unis diffusés sur USA Network, NBC ou Peacock Premium, les fans ont des options à leur disposition.

L’une de ces options est Sling Blue, qui diffuse tous les matchs de la Premier League sur NBC ou USA Network pour seulement 35 $ par mois. Combinez cela avec l’abonnement de 4,99 $ par mois à Peacock, et c’est le moyen le plus économique de regarder tous les matchs de Premier League.

Comparativement, les services de streaming comme fuboTV, YouTube TV et Hulu + Live TV coûtent tous plus de 65 $ par mois. De plus, ceux-ci n’incluent pas Peacock. Par conséquent, les fervents fans de Premier League ne peuvent utiliser ces services que pour USA Network ou NBC. Encore une fois, USA Network est disponible sur Sling Blue, et NBC est également disponible pour certains marchés.

Sling Blue et la Premier League avant la Coupe du monde

Comme indiqué, la Premier League se réchauffe à un rythme rapide avant la Coupe du monde. Bien que le décès de la reine ait interrompu ce qui était déjà une saison effrénée, il n’y a aucun retard prévisible au cours des deux prochains mois.

Sling Blue propose bon nombre de ces jeux. De plus, la combinaison susmentionnée avec Peacock Premium permet au public américain de regarder à une fraction du coût.

Certains des meilleurs matchs avant la Coupe du monde ont lieu à la fin de la pause internationale. Le Derby du nord de Londres entre Arsenal et les Spurs aura lieu le 1er octobre, le premier match de retour du devoir international. Environ une semaine plus tard, Arsenal est à nouveau à la maison face à une autre équipe majeure, Liverpool. Mikel Arteta et les Gunners sont les leaders de la ligue entrant dans la trêve internationale. Cependant, le calendrier ne devient pas plus facile.

Peut-être que le choix de pré-saison pour le meilleur match de la saison est disponible sur Sling Blue le dimanche 16 octobre. Liverpool accueille Manchester City dans un match qui fait désormais partie des rivalités les plus compétitives du football anglais et européen.

Plus près de la Coupe du monde, le week-end des 29 et 30 octobre marque le retour de Graham Potter à Brighton en tant que manager de Chelsea. Ce jeu est sur USA Network. Le lendemain, USA Network accueille un autre jeu important. Liverpool accueille un contingent américain à Leeds d’Anfield, les deux équipes semblant prometteuses après le début de la saison.

PHOTO : IMAGO / Focus Images