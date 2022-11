Sling augmente ses plans d’abonnement de 5 $

Sling TV augmente les prix de ses trois forfaits d’abonnement de base, suivant les traces d’autres services de streaming qui ont mis en œuvre des hausses de prix cette année. Les clients paieront 5 $ de plus pour leurs plans, le l’entreprise a annoncé jeudi.

La service de streaming TV en direct a augmenté le coût mensuel de Sling Orange ou Sling Blue à 40 $, tandis que son forfait groupé Sling Orange & Blue sera de 55 $ par mois. Les prix actuels sont de 35 $ pour les forfaits singuliers Orange ou Bleu et de 50 $ pour le forfait Orange et Bleu. Les changements entreront en vigueur immédiatement pour les nouveaux clients, et les abonnés existants verront l’augmentation sur leur prochaine facture le 3 décembre ou après.

“L’augmentation des prix pour nos clients n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère”, a déclaré Gary Schanman, vice-président exécutif de Sling. “Nous reconnaissons qu’une inflation historiquement élevée a un impact quotidien sur nos clients et notre objectif n’est pas d’être un fardeau supplémentaire pour votre portefeuille.” Il a expliqué que la hausse des coûts des frais de programmation a contribué à la décision. À l’avenir, les clients verront de nouvelles fonctionnalités et plus de 150 nouvelles chaînes ajoutées à la gamme.

Sling TV est l’un des derniers streamers à ajuster les prix cette année. Netflix a augmenté ses plans d’abonnement en janvier, et ce mois-ci, il lancé un niveau moins cher basé sur la publicité. Disney a annoncé son intention d’augmenter son tarifs mensuels pour Hulu et Disney Plus. Les forfaits autonomes de Hulu coûtent désormais 8 $ pour le basique avec publicité et 15 $ pour le sans publicité, tandis que les abonnements à la télévision en direct augmenteront le 8 décembre. Disney Plus proposera également un nouveau forfait financé par la publicité pour 8 $ par mois (son prix actuel ) et augmentez sa version sans publicité de 3 $ à 11 $ par mois.

Malgré la hausse des prix, Sling TV offre toujours la moitié de votre premier mois de service. Le bouquet Orange comprend 31 chaînes proposant des contenus sportifs et familiaux, tandis que Sling Blue propose 41 chaînes comprenant des divertissements et des actualités.