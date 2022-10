Slimdown des célébrités : Simon Cowell, Chris Pratt et d’autres hommes célèbres montrent une perte de poids spectaculaire

Simon Cowell, John Goodman et Chris Pratt font partie des célébrités masculines qui se sont radicalement transformées au cours de leurs parcours de perte de poids.

Cowell a récemment été aperçu en vacances à Cabo avec sa fiancée mondaine Lauren Silverman et leur fils de 8 ans, Eric.

Le créateur de “X-Factor” a enfilé un maillot de bain bleu clair et est resté torse nu en courant dans l’eau.

Il fait partie des élites hollywoodiennes qui ont considérablement perdu du poids et fait des efforts extrêmes pour avoir un physique en forme.

Simon Cowell

Le juge “America’s Got Talent” Simon Cowell, 63 ans, a révélé qu’il avait perdu 60 livres depuis la pandémie tout en suivant un régime strict.

“Je fais un peu de cuisine, je fais de l’exercice. Assez drôle, plus pendant cette période également, je m’en tiens au régime”, a-t-il déclaré, selon Extra.

L’alun “American Idol” est souvent vu faire du vélo et a intégré la marche dans sa routine de fitness.

Cependant, Cowell a admis qu’il avait parfois choisi de ne pas manger lorsqu’il sortait dîner.

“Je ne suis pas un gros mangeur”, a-t-il déclaré, selon The Sun. “Je n’aime pas trop ça. Je préfère boire une bière que manger, n’importe quel jour de la semaine.”

“Parfois, quand nous sortons dîner parce que je sais que je vais détester la nourriture, j’ai des fèves au lard sur du pain grillé avant de partir, puis je ne mange rien.”

Jean Goodman

L’ancien de “Roseanne” John Goodman a maigri, perdant 200 livres ces dernières années.

Goodman, 70 ans, pesait plus de 400 livres jusqu’à ce qu’il change complètement de mode de vie en 2007.

Malgré la perte de poids extrême, Goodman a admis qu’il n’était pas facile de ne pas prendre de poids et qu’il revenait parfois à ses routines malsaines.

“Auparavant, je prenais trois mois, perdais 60 ou 70 livres, puis me récompensais avec un pack de six ou autre et revenais simplement à mes anciennes habitudes”, a-t-il expliqué en 2017, selon ABC.

“Cette fois, je voulais le faire lentement. Bouger, faire de l’exercice. J’arrive à l’âge où je ne peux plus me permettre de rester assis.”

Drew Carey

L’animateur de “The Price is Right”, Drew Carey, a déclaré qu’il en avait assez d’être en surpoids.

En 2010, Carey a perdu 80 livres, selon CBS. “Ça craint d’être gros, tu sais”, a déclaré Carey.

Le comédien de 64 ans est fier d’avoir perdu quelques tailles de pantalons et de ne plus souffrir de diabète de type 2.

Carey a parlé franchement de son régime alimentaire et de sa routine de conditionnement physique.

“Pas de glucides”, a déclaré Carey. “J’ai triché plusieurs fois, mais en gros pas de glucides, pas même un cracker.”

Il a continué à dire que ses entraînements consistaient en au moins 45 minutes de cardio.

“J’aime être maigre”, a déclaré Carey, selon le média. “J’en avais marre d’être gros devant la caméra. Vraiment, j’en ai juste eu marre. Une fois que j’ai commencé à perdre du poids, encore une fois, comme une fois que j’ai commencé à perdre quelques tailles de pantalon, alors c’était facile parce qu’une fois que vous voyez les résultats, alors tu ne veux pas t’arrêter.”

Kévin Smith

Le réalisateur de “Clerks”, Kevin Smith, était presque méconnaissable après sa perte de poids extrême.

En 2018, après avoir subi une crise cardiaque presque mortelle, le cinéaste a révélé qu’il avait perdu 20 livres en 13 jours.

À l’époque, Smith a noté qu’il allait continuer son régime strict jusqu’à ce qu’il atteigne son objectif de poids. En conséquence, il a déclaré que sa “tension artérielle est incroyable”.

“Mon médecin m’a dit de perdre 50 livres. 20 de moins, 30 de plus à faire!” Smith a écrit à l’époque dans un post Instagram.

Chris Pratt

Une autre célébrité qui travaille toujours est Chris Pratt.

La star de “The Terminal List” a perdu 60 livres en six mois en se préparant pour son rôle de “Gardiens de la Galaxie”.

Pratt a expliqué en toute franchise comment il suivait un régime strict, sans alcool, et s’en tenait à une routine d’exercices pour perdre du poids.

Au cours de son voyage, Pratt s’est rendu sur Instagram pour afficher son physique en forme.

Il a dit qu’il s’était mis en forme en travaillant trois à quatre heures par jour et en travaillant avec un nutritionniste en plus d’un entraîneur personnel.

Randy Jackson

L’ancien juge “American Idol” Randy Jackson a subi une transformation extrême de perte de poids.

L’homme de 66 ans a expliqué comment il avait réussi à maintenir sa perte de poids de 114 livres en mangeant sainement, en évitant les régimes d’urgence et en donnant la priorité à sa santé intestinale, selon People Magazine.

“Je déteste le mot régime. Je ne l’utilise plus. Quiconque a perdu du poids, vous le perdez, puis vous commencez à manger et à boire plus… tout commence à revenir. C’est ce qui a commencé à m’arriver”, a-t-il fait remarquer.

“Je me disais : ‘Non, je ne vais pas passer ma vie à traverser ça.'”

Il y a près de deux décennies, Jackson a subi un pontage gastrique à la suite d’un diagnostic de diabète de type 2.

Jackson pesait 350 livres pendant son temps sur “American Idol” et a déclaré qu’il se sent maintenant mentalement et physiquement en meilleure santé.