Un jour récent à la maison, Molte était assis dans son salon, dont Yassin, un garçon extraverti qui aimait se déguiser et se promener, avait à moitié fini de décorer avec des autocollants, des étoiles et des papillons. Il a parlé jovialement de son entreprise et de celle de sa femme de vendre de la glace pilée et des petits gâteaux, et a joué avec son fils de 2 ans, Mukhtar, le plus jeune des six autres enfants. Mais la première mention de Yassin lui a mis les larmes aux yeux.