Slim Aarons, le photographe qui a capturé la haute société en jeu

Slim Aarons a construit une carrière en documentant la vie des riches et des beaux.

Travaillant pour des publications comme Town & Country, Harper’s Bazaar et le magazine Life, le regretté photographe a passé cinq décennies à prendre des photos glamour sans vergogne d’aristocrates et de mondains. Qu’il s’agisse de se prélasser dans des villas italiennes, de faire du bateau au large de Monaco ou de chasser le renard dans la campagne anglaise, ses sujets globe-trotters incarnaient la haute société – et le vieil argent.

Mais selon l’auteur d’un nouveau livre sur le travail d’Aarons, le motif du photographe n’était ni de célébrer ni de critiquer l’opulence qu’il rencontrait. Il était animé par une curiosité journalistique sur la façon dont vivaient les personnes les plus privilégiées du monde, a déclaré Shawn Waldron, qui a co-écrit “Slim Aarons : Style”.

“C’était un journaliste”, a déclaré Waldron au téléphone depuis New York. “Vous devez penser que tant de ces images sont créées en mission. Il a été envoyé quelque part pour enregistrer ce qui se passait à cet endroit particulier.”

L’héritière Nonie Phipps photographiée avec des amis à Biarritz, en France, en 1960. Le crédit: Mince Aarons/Getty Images

L’agence photo Getty Images a acquis l’intégralité des archives d’Aarons en 1997, plusieurs années après sa retraite. Waldron, qui travaille également en tant que conservateur de Getty, a déclaré que seules 6 000 des quelque 750 000 images ont été numérisées jusqu’à présent.

Au moment de l’achat, Aarons était “en quelque sorte oublié” et “un peu en disgrâce”, a ajouté Waldron. Mais maintenant, quelque 15 ans après sa mort, les experts et le public revisitent et réinterprètent le vaste corpus d’œuvres du photographe. Alors que les médias sociaux donnent aux jet-setters d’aujourd’hui un contrôle étroit sur la façon dont leur vie privée est représentée, son œuvre offre un aperçu rafraîchissant et franc d’une époque révolue.

Et tandis qu’Aarons se déplaçait avec aisance dans les cercles les plus exclusifs de la société, il a conservé son objectivité et est resté “très ancré”, a déclaré Waldron.

“Il est évidemment devenu proche de certaines de ces personnes”, a-t-il ajouté. “Il a photographié des sujets au fur et à mesure qu’ils évoluaient dans la société, puis a photographié leurs enfants des décennies plus tard. Ce sont des relations à long terme … mais il était aussi très (beaucoup) une mouche sur le mur et a toujours gardé cette distance professionnelle.

“Il allait constamment d’un endroit à l’autre, mais il rentrait toujours dans sa petite ferme du comté de Westchester, à New York.”

Olivier Coquelin, qui a ouvert la première discothèque américaine, et sa femme, la chanteuse et actrice hawaïenne Lahaina Kameha. Le crédit: Mince Aarons/Getty Images

Le style, pas la mode

Aarons a peut-être passé un demi-siècle entouré de richesse, mais sa fixation sur le glamour peut avoir été enracinée dans des expériences de pauvreté et de guerre.

Bien que le photographe ait toujours prétendu être un orphelin du New Hampshire, un documentaire réalisé après sa mort a révélé qu’il était issu d’une famille juive immigrée du Lower East Side de New York. Avec un père absent et sa mère dans un hôpital psychiatrique, Aarons a été “passé entre les membres de la famille”, a déclaré Waldron.

Utilisant toujours son nom de naissance George Allen Aarons, plutôt que son surnom ultérieur Slim, il a échappé à la pauvreté en rejoignant l’armée en tant que photographe au début de la vingtaine. Servant pendant la Seconde Guerre mondiale, il a perfectionné son art non pas lors de matchs de polo ou de fêtes au bord de la piscine, mais lors de manœuvres militaires, notamment les assauts malheureux des Alliés contre l’Italie lors de la bataille de Monte Cassino. Plus tard, le photographe a “fait la lumière” sur ses expériences, mais elles sont restées avec lui, a déclaré Waldron.

“Beaucoup de gens qui étaient photographes pendant la guerre, soit des photographes de l’armée, soit des correspondants de guerre… n’ont pas hésité. réponse à la suggestion qu’il pourrait également documenter la guerre de Corée. (“Je ne ferai une plage que s’il y a une blonde dessus”, aurait déclaré le photographe.)

L’héritier des Kleenex, Jim Kimberly (à l’extrême gauche, en orange) discute avec des amis sur les rives du lac Worth, en Floride, en 1968. Le crédit: Mince Aarons/Getty Images

Le nouveau titre de Waldron est le dernier d’une série de livres thématiques sur le photographe, publiés ces dernières années. Se concentrant sur les interactions du photographe avec le monde de la mode, ses 180 photographies présentent une foule d’icônes de style, dont Gianni Versace sur le lac de Côme et le mannequin Veruschka von Lehndorff faisant les limbes à Acapulco.

Les photos retracent également l’évolution de la mode de luxe au fil des décennies, de la formalité des années d’après-guerre aux vestes de ski à motifs des années 1990. Mais alors qu’Aarons a fait des tournages de mode conventionnels au début de sa carrière, il a évité les normes du genre. N’utilisant jamais de styliste et portant souvent un peu plus qu’un appareil photo et un trépied, il ne s’identifiait pas au fantasme attaché à la photographie de mode, a déclaré Waldron.

“La photographie de mode consiste à créer une histoire et une typologie et à les mettre en scène… mais Slim ne voulait pas faire ça”, a déclaré Waldron. “Il s’intéressait à la vraie personne – pas seulement à ce qu’elle portait, mais aussi à ce qu’elle conduisait, où elle irait dîner ensuite. Il s’agit de toutes les différentes parties qui font le style personnel. C’est ce avec quoi il s’est vraiment connecté. “

C’est là que réside ce que Waldron a décrit comme la différence entre la mode et le style – entre l’éphémère et l’intemporel. En effet, Aarons semblait indifférent aux garde-robes de ses sujets ou aux tendances du jour.

“Je n’ai pas fait de mode”, a dit un jour le photographe. “J’ai fait les gens dans leurs vêtements qui sont devenus à la mode.”

“Slim Aarons : Style“, écrit par Shawn Waldron et Kate Betts, et publié par Abrams Books, est disponible dès maintenant.