Sligo Rovers 2 – 0 Motherwell

Les aspirations de Motherwell en Europa Conference League ont pris fin lorsqu’une autre défaite contre Sligo Rovers les a vus quitter le deuxième tour de qualification 3-0 au total.

Les hommes de Graham Alexander ont mené 1-0 dès le match aller à Fir Park et le match retour à The Showgrounds venait d’entrer dans sa quatrième minute lorsque le défenseur Shane Blaney a enroulé un délicieux coup franc de 25 mètres pour doubler cette avance.

La réponse de l’équipe du Lanarkshire a été médiocre et une performance qui manquait de conviction et de qualité a été aggravée lorsque le remplaçant Max Mata a ajouté une seconde dans le temps additionnel pour une victoire 2-0 qui a suscité la colère et la colère des supporters de 300 Well.

L’équipe locale en lutte a mérité sa victoire et rencontrera Viking au prochain tour.

Le voyage européen de Motherwell s’est terminé en Irlande





En revanche, ce fut une nuit misérable pour les Steelmen qui entameront leur campagne de Premiership à St Mirren dimanche sous un nuage européen et le patron Alexander sera sous les projecteurs.

La pression était sur les Steelmen au début du match et, alors que l’équipe de John Russell était inchangée, les visiteurs ont fait un changement avec Ross Tierney pour Connor Shields.

Le match était encore calme lorsque l’équipe de première division de la Ligue d’Irlande a pris les devants, après que le défenseur de Well Bevis Mugabi a maladroitement concédé un coup franc pour un défi à l’ancien attaquant de Falkirk Aiden Keena, qui a marqué le seul but à Fir Park.

Blaney a intensifié et, pour le plus grand plaisir des fans des Rovers, a lancé un tir qui a navigué sur le gardien de Motherwell Liam Kelly et dans le coin supérieur.

À la 13e minute, le défenseur de Well Ricki Lamie avait le ballon dans le filet après un coup franc de Blair Spittal dans la surface de réparation de Sligo, mais l’arbitre suédois Bojan Pandzic a décrété une infraction pour hors-jeu.

Motherwell manquait de créativité et de cohésion et n’arrivait pas à faire de réels progrès.

Et à cinq minutes de la pause, après que Niall Morahan ait placé un centre dans la surface de Motherwell, Keena a bondi sur le ballon perdu mais a vu un entraînement à bout portant de six mètres sauvé par Kelly.

Shields a remplacé Spittal pour le début de la seconde mi-temps, mais cela n’a fait aucune différence perceptible.

En effet, à la 58e minute, il a fallu un tacle salvateur de Barry Maguire de Motherwell pour empêcher David Cawley de marquer une deuxième échappée, suite à une solide course de Will Fitzgerald.

Alexander a fait venir Joseph Efford, Sean Goss et Sondre Solholm Johansen pour Maguire, Tierney et Mugabi, mais en vain.

À la 75e minute, Efford a tiré une volée de plus de huit mètres avec un effort qui correspondait à une nuit lugubre pour Well avant que Lamie ne se dirige vers le sol et au-dessus de la barre.

La soirée allait empirer pour les visiteurs.

Alors que le match entrait dans le temps additionnel, Mata, à la place de Morahan à la 69e minute, a couru sur une passe de Keena pour passer le ballon bas devant Kelly pour sceller une célèbre victoire alors que Sligo atteignait pour la première fois le troisième tour de qualification de la qualification européenne.

