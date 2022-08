Slick Sunak est le meilleur candidat au poste de Premier ministre, mais Liz Truss offre aux électeurs un espoir crucial

La CHINE est une superpuissance économique, mais en matière de puissance militaire, elle a toujours les plaques en L.

Le Royaume-Uni et les États-Unis avaient des porte-avions il y a 100 ans. La Chine a construit son premier porte-avions – le Liaoning – en 2012.

Alors que les Britanniques et les Américains ont combattu au Vietnam et aux Malouines, en Irak et en Afghanistan, la Chine n’a pas mené de guerre de toute une vie.

Malgré toutes les fanfaronnades et les coups de poing depuis la visite éclair de la présidente américaine Nancy Pelosi à Taïwan libre et démocratique – que la Chine considère comme une province séparatiste – la Chine ressemble à tous les autres tyrans de l’histoire.

Comme son ami Poutine, le président Xi Jinping est un homme faible qui se fait passer pour un homme fort.

Il existe une théorie selon laquelle le communisme prendra fin en Chine lorsque la Chine envahira Taïwan – et échouera de manière catastrophique.

Cette semaine, ce jour s’est un peu rapproché.