Slick Goku mort – La star de YouTube Reggie Groover décède « après une saisie » alors que la famille en deuil rend hommage

La star de YOUTUBE, Slick Goku, est décédée après avoir subi une crise d’épilepsie.

L’animateur américain, également connu sous le nom de Reggie Groover, est décédé vendredi entouré de ses proches, a confirmé sa famille.

Le YouTuber est décédé vendredi, selon sa famille Crédit : GoFundMe

Mieux connu pour créer de courtes animations, il comptait plus de 269 000 abonnés YouTube et a amassé plus de 43 millions de vues sur sa chaîne.

Selon certaines informations, il est décédé après avoir subi une grave crise.

La mère de Reggie, Janice Gore, a rendu un hommage déchirant à son fils, affirmant qu’il “appréciait de vivre pleinement”.

Elle a déclaré: “Reggie avait une âme créative. Il a créé sa propre communauté YouTube et a travaillé avec diligence pour créer ses propres vidéos.

“Partout où Reggie irait, il se ferait des amis. Reggie était le genre d’homme qui soutenait ceux qu’il aimait.

“C’est un homme fiable qui se consacre à s’améliorer. Slick aimait vivre pleinement sa vie.

“Il adorait courir, nager et faire du skateboard. Reggie adorait le jus et en buvait tous les jours.

“Il a appris beaucoup de leçons de vie de son grand-père quand ils allaient pêcher ensemble.”

Le copain de Reggie, JB Coleman, a déclaré que Reggie “était le meilleur ami que vous puissiez demander”.

“Nous ne nous connaissions que depuis sept ans, mais honnêtement, cela ressemblait plus à une vie”, a-t-il déclaré.

“C’était un grand rêveur, il voulait faire tellement de choses, il faisait honnêtement ressortir le meilleur des autres.

“Il a toujours été la seule personne à qui je pouvais parler quand j’avais besoin de conseils.”

Il a ajouté: “Reggie était aimé de nombreuses personnes et avait de nombreux fans à travers le monde à qui il a apporté de la joie.

“J’ai travaillé avec lui pendant de nombreuses années et j’ai vu les visages des gens s’illuminer lorsqu’ils le rencontraient.

“Il a apporté la lumière à ce monde sombre et tout le monde ressentira la perte.”

Un GoFundMe a été mis en place pour collecter des fonds pour les funérailles du YouTuber, prévues le 28 janvier.

Devil Artemis Animation, basé à New York, a déclaré: “Veuillez envisager d’aider la famille. Merci, Reggie. Nous vous aimons mec.”