Slick Bournemouth surclasse Everton à nouveau en difficulté

Bournemouth a battu Everton pour la deuxième fois cette semaine alors que les buts de Marcus Tavernier, Kieffer Moore et le remplaçant Jaidon Anthony leur ont donné une victoire 3-0 au Vitality Stadium samedi lors de leur dernier match de Premier League avant la Coupe du monde.

Les hôtes avaient cassé une série de quatre défaites consécutives en éliminant Everton de la Coupe de la Ligue avec une victoire à domicile 4-1 mardi et ils ont de nouveau surclassé les Merseysiders, les condamnant à une cinquième défaite en championnat en sept matches.

Dominic Solanke a remporté un duel aérien avec James Tarkowski et a levé un tir vers le but que le gardien d’Everton Jordan Pickford a repoussé mais n’a pas pu dégager et Tavernier était sur place pour rentrer à bout portant à la 18e minute.

Sept minutes plus tard, Pickford a paré la volée de Philip Billing et Tavernier a hoché la tête pour rebondir sur le but, où Moore a devancé le défenseur d’Everton Vitaliy Mykolenko pour le propulser sur la ligne.

Pickford a mené les protestations d’Everton alors que Tarkowski était tombé avec une blessure à la tête apparente après une collision avec Solanke dans la préparation et l’arbitre Craig Pawson n’a pas arrêté le jeu, mais le but a été maintenu après un contrôle VAR.

Everton s’est amélioré après la pause et s’est rapproché d’Idrissa Gueye mais a offert peu d’avance dans l’ensemble et n’a finalement pas réussi à marquer pour la cinquième fois lors de ses six dernières sorties en championnat.

Bournemouth avait cédé une avance de deux buts lors de ses deux derniers matchs de championnat, perdant 4-3 à Leeds United et 3-2 à Tottenham Hotspur, et était implacable à la recherche d’un troisième, avec Solanke tirant à deux reprises et Pickford refusant Tavernier avec un bien sauver.

Ils ont finalement ajouté leur troisième quand Anthony a eu un impact presque instantané et a dépassé Pickford sur le coup franc de Lewis Cook à la 69e minute, deux minutes après avoir remplacé Moore.

Solanke s’est vu refuser un but pour hors-jeu et Billing a tiré large dans les phases finales alors que Bournemouth, qui n’avait pas remporté de victoire en championnat depuis qu’il avait battu Leicester City 2-1 début octobre, a remporté sa plus grande victoire de la campagne de championnat.

Le résultat a élevé Bournemouth à la 13e place avec 16 points et a mis la pression sur Frank Lampard, son équipe d’Everton planant à un point au-dessus de la zone de relégation en 17e après une glissade alarmante en forme.

