Sleigh Bells Ring, tout le monde diffuse : la musique de Noël est de retour

“Les fans d’Ariana vieillissent avec elle”, a déclaré Pettyjohn. “Cela devient un classique pour eux.”

La chanson de Grande reçoit un petit coup de pouce sur TikTok, où elle a été utilisée dans 371 000 vidéos – des cacahuètes par rapport au smash de Carey, qui a été utilisé sur TikTok 12 millions de fois et accumulé plus de 1,2 milliard de flux sur Spotify seul.

La popularité durable de la chanson de Carey est l’un des grands phénomènes de l’industrie de la musique contemporaine. En 2019, après une année de poussée de Carey et de son label qui impliquait un livre pour enfants, un nouveau clip vidéo et de nombreux spectacles de Noël en direct, “All I Want” a finalement atteint le n ° 1 du palmarès des singles Billboard Hot 100, 25 ans après sa sortie initiale. (Il a de nouveau dépassé ce tableau en 2020 et 2021, et a une bonne chance de le faire à nouveau cette année.)

Mais la domination de Carey dans un autre domaine a fait l’objet d’une bataille juridique cette année, après avoir tenté de déposer le terme “Reine de Noël”, non seulement pour la musique mais aussi pour les parfums, les vêtements, les colliers de chien, le chocolat chaud et des dizaines d’autres produits. .

Son seul challenger était Elizabeth Chan, qui a abandonné il y a dix ans un poste de marketing chez Condé Nast pour se consacrer à l’écriture de musique de vacances, et qui s’est appelée – et a intitulé l’un de ses albums – la reine de Noël.

Dans une récente interview dans son petit bureau à domicile du Lower Manhattan, qu’elle garde décoré pour Noël toute l’année, Chan a déclaré que la marque constituait une menace pour ses moyens de subsistance. Bien qu’elle soit strictement bricoleuse, Chan a bâti une entreprise à temps plein en faisant de la musique de vacances, sortant 12 albums à ce jour, dont son dernier, “12 Months of Christmas”. Elle ne pourrait plus utiliser le terme “Reine de Noël” si la candidature de Carey était approuvée.

Les coûts d’une action en justice contre une marque peuvent être énormes, mais l’avocat de Chan, Louis W. Tompros, a déclaré que son cabinet, WilmerHale, avait pris l’affaire à titre gracieux parce qu’il considérait la demande de Carey comme un exemple d ‘«intimidation classique de marque». Carey n’a jamais répondu à l’opposition de Chan et, le 15 novembre, la commission de première instance et d’appel du Bureau des marques a rendu un jugement par défaut, refusant à Carey la marque. Chan, et n’importe qui d’autre, est libre de s’appeler Reine de Noël.