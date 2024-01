« Sleepy girl mocktail » : peut-il réellement vous aider à vous endormir ?

Inscrivez-vous à la série de newsletters Sleep, But Better de CNN. Notre guide en sept parties contient des conseils utiles pour mieux dormir.





CNN

—



Un bon sommeil contribue grandement à le monde occupé d’aujourd’huiles gens recherchent souvent la solution parfaite pour un meilleur repos.

Entrez dans le cocktail sans alcool de la fille endormie.

Vous avez peut-être vu la recette simple sur votre fil de médias sociaux : environ une demi-tasse de jus de cerise acidulée et une boule de poudre de magnésium complétée soit par un soda prébiotique, soit par de l’eau gazeuse.

Mais la concoction fonctionne-t-elle réellement ?

“Je ne pense pas que ce sera nécessairement une solution magique dès que vous le consommerez, mais je pense que les ingrédients qu’il contient peuvent favoriser un sommeil sain”, a déclaré Samantha Cassetty, diététiste basée à New York.

Le jus de cerise acidulée contient une petite quantité de mélatonine, qui a des propriétés pour soulager l’anxiété, détendre les muscles et désactiver l’éveil, a ajouté le Dr Raj Dasgupta, spécialiste de la médecine pulmonaire et du sommeil, professeur agrégé de médecine clinique à Huntington Health à Pasadena, en Californie.

Et le magnésium est un minéral aux multiples fonctions. Il calme le corps en contrôlant le cortisol, l’hormone du stress, et en favorisant la mélatonine, l’hormone du sommeil, a déclaré Cassetty. Mais elle recommande le glycinate de magnésium, et non le citrate de magnésium, qui pourrait vous déranger l’estomac.

Le soda prébiotique est probablement destiné au goût, mais cela ne fait jamais de mal d’incorporer certains prébiotiques, qui favorisent les bactéries bénéfiques dans l’intestin, a-t-elle déclaré.

Dasgupta a essayé la boisson. Il n’a pas remarqué un meilleur sommeil, mais il s’est retrouvé coincé avec un grand récipient de jus de cerise acidulé à 100 % que personne d’autre chez lui ne boirait, a-t-il déclaré.

Il y a beaucoup de choses à considérer avant d’ajouter – ou d’exclure – un cocktail sans alcool pour fille endormie, a-t-il déclaré.

Et bien sûr, si vous avez des questions quant à savoir si les ingrédients impliqués sont sans danger pour vous, consultez votre fournisseur de soins de santé, a déclaré Dasgupta.

Une partie de ce qui peut rendre le cocktail sans alcool pour fille endormie utile n’est pas tant ce qu’il contient que la routine de sa préparation et de sa consommation.

Pour passer une bonne nuit de sommeil, couchez-vous et réveillez-vous à la même heure chaque jour, a déclaré Dasgupta. Un programme de détente défini peut signaler à votre corps qu’il est temps de dormir et vous obliger à respecter des horaires constants pour rester en phase avec votre rythme circadien, qui régule vos cycles de sommeil et d’éveil.

Aleksandar Georgiev/E+/Getty Images Les besoins de sommeil d’une personne varient en fonction de chaque individu et sont affectés par de nombreux comportements, a déclaré le Dr Raj Dasgupta, professeur agrégé de médecine clinique à Huntington Health à Pasadena, en Californie.

“Vous devez faire la transition vers le sommeil et définitivement définir votre routine du coucher”, a-t-il ajouté.

Assurez-vous cependant de bien chronométrer cette routine, a déclaré Dasgupta. Évitez de trop boire avant de vous coucher, sinon vous pourriez passer plus de temps à vous réveiller pour aller aux toilettes, a-t-il déclaré.

Mais il est également essentiel de synchroniser correctement l’augmentation de la mélatonine.

Dasgupta recommande de boire le cocktail sans alcool avec de la mélatonine environ deux heures avant l’heure de dormir, a-t-il déclaré.

Le cocktail sans alcool de la fille endormie pourrait aider en supprimant le cocktail du soir (ou toute autre boisson alcoolisée), a déclaré la Dre Marie-Pierre St-Onge, professeure agrégée de médecine nutritionnelle à l’Université Columbia.

Bien sûr, un verre de vin le soir peut vous aider à vous sentir somnolent, mais les preuves montrent que la consommation d’alcool entraîne un sommeil de moins bonne qualité, a déclaré St-Onge, qui est également directeur du Centre d’excellence de l’Institut de nutrition humaine de l’Université Columbia. pour la recherche sur le sommeil et le rythme circadien.

Passer à quelque chose de non alcoolisé et à faible teneur en sucre, mais maintenir le rituel d’une boisson pour signaler le début de la partie de détente de la journée peut être utile pour obtenir un sommeil de meilleure qualité, a déclaré Dasgupta.

Peut-être que le cocktail sans alcool vous aidera, mais tous les experts conviennent que de nombreux facteurs peuvent influencer la qualité de votre sommeil, et il est important d’examiner à la fois vos comportements et les conditions sous-jacentes possibles à un mauvais sommeil.

La plupart des gens consomment beaucoup de magnésium dans leur alimentation et peuvent en ajouter encore plus en incorporant « des légumes verts à feuilles, des amandes, du yaourt, du tofu, du riz brun », a ajouté Dasgupta.

Et les habitudes de routine, comme le moment où vous éteignez vos écrans qui émettent une lumière bleue perturbant le sommeil ou la fréquence à laquelle vous activez vos mouvements pour faire de l’exercice physique, jouent un grand rôle dans la qualité du repos d’une personne, a-t-il déclaré.

Si vous ressentez une sensation inconfortable dans les jambes qui vous empêche de vous endormir ou si on vous dit que vous ronflez beaucoup, Dasgupta recommande de consulter un médecin pour savoir si vous souffrez de troubles du sommeil.

L’insomnie occasionnelle et à court terme est normale et n’est pas toujours alarmante, mais l’insomnie chronique – définie comme une difficulté à initier et à maintenir le sommeil au moins trois jours par semaine pendant trois mois – est différente, a déclaré Dasgupta.

Si vous souffrez d’insomnie chronique, le meilleur traitement consiste généralement à établir une bonne hygiène du sommeil et à recourir à une thérapie cognitivo-comportementale, a-t-il ajouté.

“Si vous souffrez d’insomnie chronique, vous voulez absolument vous assurer que la thérapie d’état principale sera toujours une thérapie cognitivo-comportementale”, a déclaré Dasgupta.

Quelles que soient les causes sous-jacentes qui vous empêchent de vous sentir reposé, votre sommeil est individuel, a-t-il déclaré. Peut-être que le cocktail sans alcool Sleepy Girl fonctionne pour vous ou peut-être pas, mais dans tous les cas, il est crucial d’établir votre propre version d’une bonne nuit.