Sleepy Girl Mocktail : Cette boisson au jus de cerise acidulée peut-elle vous aider à vous endormir ?

Les suppléments de magnésium peuvent aider les personnes souffrant Le syndrome des jambes sans repos, une condition qui peut perturber le sommeil. Dans cette population spécifique, la poudre pourrait potentiellement être utile, a déclaré le Dr Pieter Cohen, professeur agrégé à la Harvard Medical School qui étudie les suppléments.

Certaines formulations de magnésium peuvent provoquer de la diarrhée, a déclaré le Dr Cohen. Les gens voudront donc peut-être en prendre note s’ils ressentent des troubles gastro-intestinaux. Mais les composants du cocktail sans alcool Sleepy Girl ne devraient pas causer de dommages – ni avoir beaucoup d’effet. Si la boisson semble fonctionner pour vous, c’est probablement l’effet placebo, a-t-il déclaré. “C’est une pensée entièrement magique.”

Mais cela ne veut pas dire que vous devez arrêter.

“Si vous commencez à prendre quelque chose et à croire que cela vous permet de vous endormir, cette croyance est vraiment puissante”, a déclaré le Dr Cohen.

Le cocktail sans alcool pourrait être particulièrement attrayant pour ceux qui tentent de réduire leur consommation d’alcool pendant le mois de janvier sec ou humide. Si les gens optent pour la boisson plutôt que pour un dernier verre bien arrosé, ils se reposeront certainement mieux, a déclaré le Dr St-Onge, car l’alcool perturbe votre sommeil.

Les experts du sommeil encouragent souvent les gens à créer une période de détente qui peut offrir un tampon – idéalement, sans écrans – entre le travail et les responsabilités familiales et le coucher. Préparer et boire le cocktail sans alcool pourrait offrir exactement cela, a déclaré Aric Prather, psychologue et spécialiste du sommeil à l’Université de Californie à San Francisco.