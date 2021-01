Le groupe d’activistes en ligne Sleeping Giants a demandé à Apple et Google de retirer l’alternative Twitter Parler de leurs magasins d’applications, insistant sur le fait qu’elle enfreint leurs politiques d’incitation à la violence. Mais ils ont donné un laissez-passer à d’autres applications.

Le Play Store de Google interdit les applications qui « dépeindre ou faciliter la violence gratuite ou d’autres activités dangereuses, » comprenant « des représentations graphiques ou des descriptions de violence réaliste ou de menaces violentes contre toute personne ou animal, »Sleeping Giants a posté sur Twitter vendredi, insistant sur le fait que Parler avait enfreint ces directives.

Hier, nous avons demandé @Magasin d’applications et @Jeu de Google pour appliquer leurs propres conditions d’utilisation sur Parler en fonction du nombre de menaces violentes sur la plateforme avec #PullParler. Regardez les termes TRÈS CLAIR définis par ces deux magasins d’applications ci-dessous: https://t.co/SpPuSCUxy4 – Géants endormis (@slpng_giants) 8 janvier 2021

Le groupe s’est plaint que Parler ne suivait pas les règles de Google sur « intimidation et harcèlement», Bien qu’il ne soit pas tout à fait clair laquelle de ces règles Parler aurait enfreint. « Intimidation des victimes de conflits internationaux ou religieux, « Chantage / extorsion, »publier du contenu afin d’humilier quelqu’un publiquement, » et « harceler les victimes, ou leurs amis et familles, d’un événement tragique»Sont déclarés hors limites conformément à la politique.

Règles contre « promouvoir[ing] violence, ou incitation[ing] haine contre des individus ou des groupes« Basé sur des caractéristiques protégées telles que l’appartenance ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle ou l’âge ont également été projetés sur le Play Store, avec Sleeping Giants rappelant à l’entreprise que Google »créé ces règles * eux-mêmes *»Et n’a donc aucune excuse pour ne pas les appliquer.

Apple a également reçu le traitement honteux du public, les Géants endormis se plaignant de son manque de moyen de filtrage « matériel répréhensible« Et un moyen de »signaler un contenu offensant et des réponses rapides aux préoccupations»Comme l’exigent les propres directives de l’App Store.

Publier quelques captures d’écran du contenu de Parler et insister « ce n’est pas la liberté d’expression. C’est une vraie menace, »Sleeping Giants a rappelé aux deux entreprises qu’elle avait retiré Gab – une autre plate-forme de microblogging de droite pour ceux qui avaient démarré sur Twitter – du Play Store et de l’App Store en 2017 pour des raisons connexes.

Il existe un précédent pour cette application sur ces deux plates-formes, avec @Magasin d’applications détournant Gab et @Jeu de Google l’interdiction de la même application en 2017 pour un contenu très similaire à Parler. Ils devraient appliquer les mêmes principes ici.#PullParler – Géants endormis (@slpng_giants) 8 janvier 2021

Insistant sur le fait que « les mots comptent», Le groupe a déploré que«Les appels à la violence se transforment en véritable violence. »

Aucune entreprise ne devrait aider les applications autorisant ouvertement les appels à la violence, sans parler de ceux qui s’y opposent. Comme nous le savons maintenant, les mots comptent. Les appels à la violence se transforment en véritable violence.@Magasin d’applications et @Jeu de Google besoin de #PullParler. pic.twitter.com/iO8Av0lt1t – Géants endormis (@slpng_giants) 8 janvier 2021

Cependant, de nombreux médias sociaux ont souligné que les crimes supposés de Parler avaient également été commis par Facebook et Twitter, criant au double standard de Sleeping Giants. « Par cette même métrique, Twitter devrait également être tiré, non?« Un utilisateur a demandé.

Ce tweet et les actions entreprises par Sleeping Giants, les tactiques qu’ils utilisent sont des violations à 100% de ce dont ils prétendent que Parler est coupable. Ils incitent à la violence, aux discours de haine, à l’insurrection politique, ciblent les ennemis politiques, l’extorsion et bien plus encore! – Les plaisanciers pour Trump "LE MOUVEMENT" (@cptjjp) 8 janvier 2021

Les utilisateurs publient tout le temps du contenu violent et haineux sur Facebook et Twitter, ont-ils soutenu – et personne ne demandait à ces plates-formes d’obtenir le démarrage des magasins d’applications.

Vous avez fait ça pour #Twitter et #Facebook trop non? Tous les médias sociaux sont ce que vous avez décrit comme Parler. Ou voulez-vous simplement contrôler votre discours d’opposition? #techtyrants – 7e cycle 🇺🇸 (@ 7e cycle) 8 janvier 2021

Un OK pour BLM et Antifa pour assassiner et brûler cependant. Nous voyons tous. Plus de 30 civils innocents morts, plus de 700 policiers blessés? Plus de 200 milliards de dollars de dommages matériels. #ChinaShill pic.twitter.com/7vW0M0saTc – CMorr (@ w8kupamerica) 8 janvier 2021

D’autres ont sauté les plaisanteries et sont allés directement aux accusations de totalitarisme.

Nazi ☝ – WakeUpEurope (@StandTallEurope) 8 janvier 2021

Vous ne voulez vraiment que votre rhétorique, n’est-ce pas.

Le communisme à son meilleur. – Sephiroth (@ifmcf) 8 janvier 2021

Parler – avec Facebook et Twitter – a été blâmé pour avoir incité une foule de partisans apparents de Trump à faire irruption dans le Capitole alors que les votes du collège électoral étaient comptés mercredi. De nombreux dirigeants de la manifestation avaient déjà été expulsés de grandes plateformes de médias sociaux et ainsi communiqués via Parler. Cinq personnes sont mortes au milieu des émeutes, qui ont été utilisées pour exiger une censure supplémentaire sur les réseaux sociaux.

