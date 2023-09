Sleep No More Review: le théâtre immersif révolutionnaire de New York

celui de Manhattan L’hôtel McKittrick se profile de manière indescriptible tout en abritant tout un monde de mystère et d’intrigues inspiré de la pièce écossaise de Shakespeare. Pendant Saison d’Halloween io9 y a été invitél’exécution en cours.

Ayant expérimenté théâtre immersif sur le West Cpain grillé pendant la majeure partie de 10 années, je le ferais souvent entendu parler de l’émission qui, selon beaucoup, a tout déclenché. Ne dormez plus est dont on parle dans les salons et les zones d’attente d’autres productions immersives obsédantes comme Celui de Jon Braver Illusion jeux interactifs. On m’a dit : « Oh, tu vas adorer Ne dormez plus» et « Vous devez vous en sortir Ne dormez plus.» Dans sa version actuelle depuis 2011, la performance a marqué le première expérience immersive pour de nombreux publics dans le temps avant les autres des pièces de théâtre immersives ont vu le jour dans tout le pays. Ses débuts ont eu lieu bien avant Le malheur de Walt Disney World Star Wars : Croiseur Galactique tenterait l’exploit monumental de vous faire vivre pendant 48 heures dans un grand space opera sur le thème de la franchise de Lucasfilm (et un joli centime).

Enfin, lors d’une récente week-end pluvieux à New York, j’ai pu vérifier cet OG production hors de ma liste. Lorsque vous entrez, vous êtes conduit dans ce qui ressemble aux coulisses d’une scène ; tu as perdu des effets personnels comme votre téléphone, votre sac à main, et quoi d’autre tu te portes au vestiaire. Vous devez jouer un rôle de spectateur, partie silencieuse, et sont donné en blanc, creusé-quels masques porter alors que vous êtes introduit dans l’histoire tragique de Macbeth.

Le craquement des parquets et le bruissement des Robes transporter immédiatement vous dans un autre temps. C’est torride et cinématographiquement maussade alors que vous assistez à une histoire noire de pouvoir et de meurtre. Tout se déroule autour de vous avec une troupe incarnant véritablement le spectreDes destins dont le destin s’imprime entre les murs et dans les chambres de l’hôtel tel un purgatoire tordu. C’est un hôtel véritablement hanté, mais pas dans le saut-manière effrayante. Ce sont les poltergeists du jeu, et leurs souvenirs tournent en boucle encore et encore, comme on pourrait imaginer que des fantômes maudits pour vivre leur affaire inachevée le feraient.. Et ils vous voient.

TLes rôles des spectateurs ne sont pas interactifs dans le sens où vous devez effectuer n’importe quelle action pour débloquer un fil d’intrigue. Votre présence ressemble à un abandon à la marche du rêve, comme si vous vous rendiez au McKittrick, entendiez des bruits dans la nuit ou voyiez une ombre dans le couloir…mais j’ai décidé de m’endormir rapidement, seulement pour me réveiller dans cet espace entre la vie et le rêve où l’on voit ce qui se déroule entre les joueurs. Cela semble illicite alors que vous êtes entraîné dans des moments intimes entre amants meurtriers, observez des seconds rôles intrigants, et témoigner des vies innocentes qui ont été tuées. Et voilà le problème : quand tu vois les moments les plus pénibles, ils je sais que tu es là, quelqu’un pour porter le poids de ce qui s’est réellement passé dans des appels à l’aide désespérément silencieux ou dans des confessions maniaques. C’est particulièrement le cas de Lady Macbeth, dont la folie brise rapidement le quatrième mur ; nous devenons ceux qui savent ce qu’elle l’a fait et nos connaissances la poussent de plus en plus loin dans sa folie.

Avec plus de trois heures de conte, durant lesquelles vous pouvez suivre chaque personnage pendant la course, il y a tellement de choses à voir des différents points de vue cette seule visite ne suffit pas. C’est une prouesse artistique époustouflante qui offre une pure rejouabilité, parce qu’il y a tellement de détails et d’histoires à explorer dans ses domainess diverses histoires du texte du barde. Les chambres sont superbement conçues ; dans un espace, vous êtes dans un hiver désolé ou perdu dans un labyrinthe, dans un autre ou vous êtes dans un magasin de bonbons avec des secrets ou vous assistez à une action sexy dans un boudoir—et puis, dans une autre chambre, la mort fatidique qui lie tous les esprits à l’hôtel. L’ensemble est stellaire et se déroule en moments ensemble en totale synchronisation et autour de vous d’une manière qui prouve la puissance du E.ast Ctroupe côtière.

Cela peut être accablant et trop stimulant de se promener dans leur magnifique et tragique paysage infernal, mais ne vous inquiétez pas. C’est agréable de pouvoir rompre loin dans un salon pour prendre une pause et boire un verre, dont j’avais besoin d’un temps ou deux avant de me soumettre à nouveau à la séance cinématographique avec d’autres invités. Mon partenaire qui m’accompagnait (et de qui je me suis séparé plusieurs fois) j’ai eu une expérience différenteensemble de notre aventure voyeuriste. Et comme nous avons comparé chaque scène que nous avons vue se dérouler, nous savions que nous avions hâte de revenir malgré la lourdeur de la profondeur du P écossaisla tragédie que nous avons eue, c’était addictif. Nous avons pu constater combien de personnes ont été inspirées pour créer davantage de contes comme celui-ci, dans tous les genres, dans le cadre d’un divertissement immersif. Mais sachez que les niveaux d’implication vous affectent réellement de manière plus profonde qu’un film ou un livre. Surtout le coup de poing d’une fin qui ressemble à un exocisme explosif au ralenti, vous êtes coincé dans la paralysie du sommeil tout en éprouvant. Vous aurez l’impression d’avoir besoin d’un nettoyant énergétique et de sauge juste après, et peut-être avant votre prochaine arrivée.

Ne dormez plus est produit par Punchdrunk et Emursive aux côtés du McKittrick Hotel. Ille calendrier actuel des performances court jusqu’au 5 novembre. Le McKittrick accueille également un nouveau spectacle nocturne qui ressemble à un film kitsch et excité. Spectacle Disney ou Universal appelé Hypnotique. La troupe de théâtre aussi a récemment ouvert une pièce sœur, La ville brûléeà Londres en 2022. Pour plus d’informations sur la billetterie, visitez ici.

