Sleaze de Westminster: les députés impliqués dans des scandales d’inconduite sexuelle au Parlement

Les responsables conservateurs ont déclaré qu’ils n’enquêteraient pas pour savoir si un candidat conservateur à la mairie avait agressé sexuellement un producteur de télévision à Downing Street.

Les allégations contre Daniel Korski sont loin d’être inhabituelles à Westminster. Vous trouverez ci-dessous une liste de députés qui se sont retrouvés mêlés à des allégations d’inconduite sexuelle au cours des dernières années.

Geraint Davies – Travail

Le député de Swansea West a vu son whip suspendu à la suite d’un rapport faisant état de « multiples incidents de comportement inapproprié » envers des collègues féminines juniors. Le site Web Politico a rapporté que bon nombre des incidents présumés se sont produits dans le domaine parlementaire.

Imran Ahmad Khan – Conservateurs

Le député disgracié de Wakefield a été emprisonné en mai 2022 pendant 18 mois après avoir été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement un adolescent lors d’une fête en 2008, avant de devenir député. Il a été libéré en février de cette année.

Paroisse de Neil – Conservateur

Le député de Tiverton et Honinton dit qu’il a accidentellement regardé de la pornographie sur son téléphone alors qu’il cherchait des tracteurs, avant de le refaire, cette fois délibérément, dans la chambre des Communes. Il a démissionné et son siège a été occupé par les Lib Dems.

Mike Colline – Travail

L’ancien député de Hartlepool a été reconnu coupable d’avoir agressé et harcelé sexuellement à plusieurs reprises un membre du personnel parlementaire par un tribunal du travail en 2021. Il a quitté les Communes en mars 2021 et le conservateur a remporté son siège.

Andrew Griffiths – Conservateur

L’ancien ministre des Affaires et député de Burton a été reconnu coupable d’avoir violé et agressé physiquement sa femme par un juge du tribunal de la famille en 2021. Il avait démissionné de son poste de député en 2018 après avoir prétendument bombardé deux électrices avec des messages.

Charlie Elphicke – Conservateur

L’ancien député conservateur de Douvres a été emprisonné pendant deux ans en septembre 2020 après avoir été reconnu coupable de trois chefs d’agression sexuelle. Son ex-femme avait pris sa place de députée de Douvres lors des élections de 2019.

Rob Robert – Conservateur

Le député conservateur Rob Roberts a perdu le whip conservateur et siège maintenant en tant qu’indépendant après qu’un rapport indépendant a révélé qu’il avait fait des avances sexuelles répétées et non désirées à un membre du personnel.

Chris Pincher – Conservateur

Le whip conservateur Chris Pincher a démissionné de son poste au gouvernement après des allégations selon lesquelles il aurait peloté deux personnes en état d’ébriété. Siégeant désormais en tant qu’indépendant, il reste député – même s’il a déclaré qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections. La gestion du scandale par Boris Johnson est largement considérée comme l’un des déclencheurs qui ont mis fin à son gouvernement.