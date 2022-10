Sleaze conservateur: les députés et ministres en disgrâce contraints de démissionner, de perdre le fouet ou qui sont derrière les barreaux

Les accusations portées contre Conor Burns ne sont pas les premières du genre depuis que Liz Truss est devenue chef le mois dernier, et surviennent après que le parti a été accusé d’être “embourbé dans la sottise” sous Boris Johnson.

Ancien ministre sans nom

Cette semaine L’indépendant a révélé qu’un ministre qui a servi dans le gouvernement de Boris Johnson a accepté un paiement de règlement avec un fonctionnaire qui l’a accusé de harcèlement sexuel.

L’ancien Premier ministre et les membres de son cabinet ont été officieusement informés de l’inconduite présumée, bien qu’aucune enquête officielle n’ait été ouverte par les responsables.

L’ex-ministre, qui reste une politicienne en service, a finalement conclu un accord financier avec la femme cet été après qu’elle l’a menacée de poursuites judiciaires pour ce qu’elle a qualifié de commentaires inappropriés.

La révélation a conduit à de nouveaux appels à Liz Truss pour qu’elle nomme un conseiller en éthique indépendant, au milieu des craintes que des comportements ministériels prédateurs et inappropriés aient pu se développer pendant le mandat de son prédécesseur.

Chris Pincher

L’ancien whip en chef adjoint conservateur Chris Pincher a quitté son poste en juillet à la suite d’un incident ivre. Les retombées de sa démission et de sa gestion par Boris Johnson ont été la goutte d’eau pour de nombreux conservateurs et ont conduit indirectement à la chute de l’ancien Premier ministre.

M. Pincher a déclaré qu’il s’était “embarrassé moi-même et d’autres personnes” après avoir eu “beaucoup trop” à boire et avoir soi-disant peloté deux hommes.

Chris Pincher a remis jeudi sa lettre de démission au Premier ministre (PENNSYLVANIE)

C’est la deuxième fois que M. Pincher quitte le bureau des whips, après avoir démissionné de son poste de whip junior en novembre 2017 à la suite d’une plainte selon laquelle il aurait fait une passe non désirée à l’ancien rameur olympique et candidat conservateur Alex Story.

Après s’être référé à la fois à la police et à la procédure de plainte du Parti conservateur, il a été blanchi de tout acte répréhensible et il a été ramené par Theresa May en tant que whip en chef adjoint en janvier 2018.

Imran Ahmad Khan

Imran Ahmad Khan a été emprisonné en mai (fil de sonorisation)

L’ancien député conservateur Imran Ahmad Khan a été emprisonné pendant 18 mois en mai pour avoir peloté un garçon de 15 ans en 2008.

Khan, qui clame son innocence, a été expulsé du Parti conservateur et a démissionné, déclenchant une élection partielle dans la circonscription de Wakefield, après avoir été reconnu coupable d’agression sexuelle par un jury à l’issue d’un procès.

L’emprisonnant pendant 18 mois à Southwark Crown Court, le juge Baker a déclaré qu’il n’avait montré “aucun remords”.

Wakefield était l’un des soi-disant sièges du mur rouge remportés par les conservateurs aux élections générales de 2019 après avoir été travailliste depuis les années 1930 – et en 2022, il est revenu au travail.

Paroisse de Neil

(Médias PA)

M. Parish, agriculteur de métier, a quitté son siège à Tiverton et Honiton en mai après avoir été surpris en train de regarder de la pornographie à la Chambre des communes.

Il a déclaré avoir accidentellement visionné une vidéo classée X lors de la recherche de tracteurs, avant de le faire plus tard délibérément dans la chambre des Communes.

Il a ensuite démissionné après l’indignation généralisée de ses collègues députés.

Tiverton et Honiton ont été prises par les libéraux démocrates lors de l’élection partielle qui a suivi, renversant une majorité conservatrice de plus de 24 000.

David Warburton

David Warburton s’est fait retirer le whip en avril (Médias PA)

M. Warburton, qui représente Somerton et Frome, a fait retirer le whip conservateur en avril après l’apparition d’allégations de harcèlement sexuel et de consommation de cocaïne.

Le Sunday Times a rapporté que deux femmes avaient déposé des plaintes officielles auprès du système indépendant de plaintes et de griefs (ICGS) du Parlement concernant le comportement de M. Warburton et qu’une troisième femme avait également fait des allégations sur sa conduite.

Les trois femmes l’accusent de propos sexuels non désirés et d’attouchements sexuels, précise le journal, et cette dernière accuse également la députée d’avoir consommé de la cocaïne chez elle.

M. Warburton a déclaré mercredi qu’il n’était pas en mesure de commenter les accusations en raison de la “confidentialité”, mais a ajouté qu’il était “ravi” qu’une enquête sur les allégations soit enfin en cours.

Andrew Griffiths

Andrew Griffth a démissionné en 2018 (Archives PA)

L’ancien ministre conservateur Andrew Griffiths a été reconnu coupable d’avoir violé et agressé physiquement sa femme par un juge du tribunal de la famille qui a examiné les preuves lors d’un procès privé en 2021.

La juge Elizabeth Williscroft a également conclu que M. Griffiths avait fait pression sur Kate Griffiths, la députée conservatrice de Burton, dans le Staffordshire, pour qu’elle se livre à des activités sexuelles et ait utilisé “un comportement coercitif et contrôlant”. M. Griffiths a nié les allégations de Mme Griffiths et a « catégoriquement nié » le viol.

M. Griffith était auparavant député de Burton et ministre des petites entreprises, et a déjà travaillé comme chef de cabinet de Theresa May.

Il a démissionné en juillet 2018 après qu’un journal du dimanche a rapporté qu’il avait envoyé des messages “dépravés” à deux électrices.

Charlie Elphicke

Charlie Elphicke a été emprisonné en 2020 (Archives PA)

L’ancien député conservateur Charlie Elphicke a été emprisonné pendant deux ans en septembre 2020 après avoir été reconnu coupable de trois chefs d’agression sexuelle à l’issue d’un procès d’un mois.

Au cours de son procès, les jurés ont entendu comment il avait interrogé l’une de ses victimes sur la servitude et le sexe, puis l’avait embrassée et peloté sa poitrine avant de la poursuivre dans sa maison en scandant: “Je suis un vilain conservateur.”

Il a fait suspendre le whip du parti en 2017 lorsque des allégations d’agression sexuelle sont apparues pour la première fois, mais il a été rétabli un an plus tard pour un vote de confiance crucial envers la première ministre de l’époque, Mme May.

Le whip a de nouveau été retiré l’été suivant lorsque le Crown Prosecution Service a annoncé sa décision d’inculper Elphicke.

Rob Robert

Rob Roberts a été suspendu (Médias PA)

Rob Roberts a été dépouillé du whip conservateur l’année dernière après que le groupe d’experts indépendants (IEP) a découvert qu’il avait enfreint la politique sur l’inconduite sexuelle en faisant des avances répétées et non désirées à un homme.

M. Roberts, qui est devenu député en 2019, s’est excusé pour le comportement “complètement inapproprié” mais a insisté sur le fait que ses actions étaient “romantiques” plutôt que sexuelles.

La Chambre des communes a approuvé une motion visant à suspendre M. Roberts de la Chambre pendant six semaines, conformément à la recommandation du panel indépendant.

Les conserva

Il est redevenu membre du parti conservateur en novembre après la suspension de 12 semaines. Cependant, il reste un député indépendant car les conservateurs retiennent le whip du parti à la Chambre des communes.

Député conservateur sans nom

En mai de cette année, un député conservateur a été arrêté, soupçonné d’infractions de viol et d’agression sexuelle s’étendant sur sept ans.

Scotland Yard a déclaré que l’homme anonyme dans la cinquantaine avait également été arrêté pour suspicion d’attentat à la pudeur, d’abus de position de confiance et d’inconduite dans la fonction publique.

Le whip en chef conservateur Chris Heaton-Harris a exhorté le député à rester à l’écart du Parlement mais n’a pas suspendu le whip.