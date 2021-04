Nous, avec @mythpat & @OpgamingIn a collecté 50 ₹ Lakhs pour le secours de Covid sur notre flux caritatif aujourd’hui Merci à tous les créateurs et à tous ceux qui ont fait un don ❤️❤️❤️— Slayy Point (@SlayyPoint) 25 avril 2021

Alors que la crise des coronavirus continue de faire des ravages en Inde, de bons samaritains de tous les quartiers de la société font leur part pour aider ceux qui en ont besoin. Qu’il s’agisse de fournir de l’oxygène, de distribuer des repas cuisinés à la maison ou d’ouvrir leur cœur aux associations caritatives travaillant sur le terrain pour aider les patients et les familles touchés par la vague désastreuse de Covid-19, les gens font tout. Deux créateurs de contenu indiens populaires sur YouTube se joignent désormais à eux pour la bonne cause: Slayy Point et Mythpat. Dans un livestream qui a duré plus de 7 heures sur MythpatLe 25 avril, les jeunes influenceurs se sont associés à OpraahFx et à sa marque de jeux vidéo «OP Gaming» et ont réuni plusieurs YouTubers établis d’Inde pour collecter des fonds dans le but de pomper l’approvisionnement en oxygène dans le pays. Tanmay Bhat, Ashish Chanchlani , Kusha Kapila, Technical Guruji, BeYouNick, Carry Minati, Dolly Singh faisaient partie des nombreux influenceurs indiens qui se sont présentés sur le flux caritatif organisé par Slayy Point au Mythpatla chaîne YouTube de. Là, les stars de l’Internet indien se sont engagées à jouer à des jeux en ligne, notamment parmi nous, Minecraft et ont exhorté leurs fans massifs à faire un don à la noble cause.

«Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons collecté plus de 50 roupies lakh sur notre flux caritatif avec Mythpat hier! Merci à tous ceux qui ont fait un don, » Slayy Point dirigé par Abhyudaya et Gautami informé plus tard sur YouTube.

Aujourd’hui, la communauté youtube indienne a collecté 50 roupies lakh en se réunissant et en divertissant notre incroyable public Nous sommes tous heureux d’avoir pu le faire ensemble @mythpat @SlayyPoint Ces dons iront désormais à la fondation Hemkund pour l’oxygène❤️— Ashish Chanchlani (@ashchanchlani) 25 avril 2021

Le livestream a finalement enregistré plus de 1 crore de vues tandis que les fonds levés seront remis à la « Fondation Hemkunt » chargée de fournir de l’oxygène en Inde, animationxpress c’est noté.

De retour en août, Abhyudaya et Gautami de Slayy Point propulsé vers de nouveaux sommets de popularité lorsque l’une de leurs vidéos intitulée «Pourquoi la section des commentaires indiens est-elle des ordures (BINOD)», a brisé Internet. Oui, la même vidéo qui nous a donné le meme toujours vert «BINOD». Pour ce qui est de Mythpat, le YouTuber avec ses vidéos de jeux populaires a attiré plus de 7 millions d’abonnés sur sa chaîne.

Récemment, un rouleau de beedi aux capacités différentes du district de Kannur au Kerala a fait don de Rs 2 lakh au fonds de secours en cas de catastrophe du ministre en chef (CMDRF). Cela ne lui a laissé que 850 Rs dans son compte, mais Janardhanan a déclaré qu’il n’avait aucun regret.

«Quand j’ai entendu aux informations à la télévision que le vaccin serait vendu à l’État à 400 roupies / dose, devenant à son tour un fardeau majeur pour le gouvernement de l’État, j’ai su que je ne pouvais pas rester debout et regarder. Cette nuit-là, je n’ai pas pu dormir. Le lendemain, je suis allé à la banque. Je ne me suis senti soulagé qu’après avoir donné de l’argent », a déclaré Janardhanan, cité par Express indien.

