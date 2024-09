Slayton donne aux Giants une présence importante de vétéran dans la salle des receveurs

Darius Slayton a 27 ans, un très jeune homme dans le vrai monde. Mais il comprend que « le football est différent. C’est comme des années de chien.

Par conséquent, dans le contexte de la salle des receveurs des Giants, il est un homme d’État plus âgé que Malik Nabers (21 ans), Jalin Hyatt (23 ans) et Wan’Dale Robinson (23 ans).

« Il a été porté à mon attention à plusieurs reprises cette année que j’avais 27 ans et 35 ans, apparemment », a récemment déclaré Slayton à Newsday.

Par qui ? Des fans ? Des journalistes ? Des coéquipiers ?

« Tout le monde », dit-il. « Mais même si je ne suis pas si vieux, je comprends que, comparé aux gens présents dans cette pièce, je suis plus âgé qu’eux.

«Je fais juste de mon mieux pour leur transmettre toute la sagesse dont je dispose. Quelle que soit la manière dont je peux les aider, cela nous aide finalement à gagner. J’essaie donc de transmettre tout ce que j’ai.

Slayton est répertorié comme douteux pour le match de jeudi soir contre les Cowboys en raison d’une blessure au pouce qu’il a subie contre les Browns dimanche.

Mais lorsqu’il est en bonne santé, il est le receveur n°2 face à Nabers, la sensation recrue des Giants. Cela illustre à quel point Slayton est apprécié et respecté.

Nabers était le sixième choix au classement général du repêchage de la NFL 2024 et allait obtenir sa chance quelle que soit sa performance.

Slayton était un choix de cinquième ronde d’Auburn en 2019 et a dû mériter son séjour à chaque étape du processus – à travers trois régimes d’entraînement.

Pendant la majeure partie de l’intersaison, on a supposé qu’il se battait pour une place de titulaire avec Hyatt, un choix de troisième ronde en 2023 qui a remporté le prix Fred Biletnikoff en tant que meilleur receveur du pays au Tennessee.

Le jour de l’ouverture, Slayton était de nouveau là, devant Hyatt dans la rotation.

Il n’est rien sinon cohérent. Au cours de ses quatre saisons avec au moins 14 matchs joués, il a réalisé entre 46 et 50 réceptions et 724 et 770 verges sur réception.

Cela témoigne de la confiance que lui accordent les entraîneurs et le quart-arrière Daniel Jones, qui a rejoint la ligue avec Slayton en 2019.

« Je pense que j’apporte simplement de la fiabilité, ainsi qu’un jeu explosif », a déclaré Slayton. «Je pense que j’ai réalisé beaucoup de jeux pendant mon séjour ici.

«Je suis arrivé, contrairement à Jalen, Wan’Dale et Malik – des choix de troisième, deuxième et première ronde – je suis un choix de cinquième ronde. Je devais tout faire correctement pour être ici. J’ai également survécu à trois états-majors en tant que choix de cinquième ronde.

«Je fais ce qu’il faut. Je suis là où je suis censé être quand je suis censé être, et c’est quelque chose de très précieux dans ce sport.

Sa proximité avec Jones, personnellement et professionnellement, est un atout.

« Je suis sûr que cela a beaucoup aidé », a déclaré Slayton. « La familiarité aide, et comme je l’ai dit, je suis là où je suis censé être quand je suis censé être.

« Pour les quarterbacks, c’est quelque chose de très convivial. Vous voulez être imprévisible pour la défense mais prévisible pour le quart-arrière.

L’entraîneur Brian Daboll apprécie ce que Slayton apporte, sur le terrain et en dehors.

« Il est productif ici depuis un moment », a déclaré Daboll. «Je pense que le quarterback a beaucoup confiance en lui. Il a confiance en tous les gars. Mais [Slayton] existe.

« Il a fait le tour du pâté de maisons ici, comprend les choses, un joueur confiant, un bon leadership, un vétéran qui le fait depuis un certain temps et qui a été productif en le faisant. »

Jouer face à Nabers devrait profiter à Slayton et à tous les autres receveurs, ainsi qu’aux ailiers rapprochés et aux porteurs de ballon.

« À un moment donné, ils ne vont plus continuer à le laisser les tuer ; ils vont se concentrer sur lui et se concentrer sur lui », a déclaré Slayton.

« Et puis le coup de pied sera quand ils découvriront qu’ils ne peuvent pas non plus me laisser en tête-à-tête, sinon ça va empirer aussi. Nous verrons donc comment cela se passe.

Hyatt est entré dans le match de jeudi soir sans attrapé et avec deux buts cette saison, ce qui a été frustrant pour lui. Que dit Slayton pour lui remonter le moral ?

« Je me dis : « Quand j’étais recrue, j’étais dans une pire situation que vous tous ; J’étais en bas [the depth chart] », a déclaré Slayton.

« Mais en fin de compte, c’est une bénédiction de pratiquer ce sport et chaque jour où vous vous réveillez et le faites, vous ne pouvez pas le prendre pour acquis. »

En parlant de cela, Slayton devrait devenir agent libre à la fin de la saison. Est-ce une distraction potentielle à ce stade ?

« Pour le moment, c’est assez facile, parce que c’est très loin », a-t-il déclaré. « L’agence libre n’est pas disponible avant mars ou avril. Franchement, je n’ai pas le temps d’y penser.

« Je pense remettre ce truc sur les rails, en essayant de trouver tous les moyens possibles pour remettre cette équipe dans la bonne direction. C’est mon objectif principal, et cela le sera toujours.