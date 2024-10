Slay the Princess: Pristine Cut – Bande-annonce de lancement officielle | La vitrine de l’horreur indépendante 2024

Slay the Princess: The Pristine Cut est disponible dès maintenant sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, ainsi que sous forme de mise à jour gratuite pour PC. Regardez la bande-annonce de lancement effrayante de Slay the Princess: Pristine Cut pour cette édition complète du jeu d’aventure en roman visuel. Slay the Princess: Pristine Cut propose trois nouveaux itinéraires, des princesses inédites, des extensions d’itinéraires autrefois familiers, une nouvelle fin, un mode galerie ainsi que de nouveaux graphismes et dialogues. Vous êtes sur un chemin dans les bois et au bout de ce chemin se trouve une cabane. Et au sous-sol de cette cabane se trouve une princesse. Vous êtes ici pour la tuer. Si vous ne le faites pas, ce sera la fin du monde. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous arrêter. Elle charmera, et elle mentira et elle vous promettra le monde, et si vous la laissez faire, elle vous tuera une douzaine de fois. Vous ne pouvez pas laisser cela arriver. Vous vous souciez du sort du monde, n’est-ce pas ?