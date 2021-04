« Quand on pense à l’avenir sans Arsenal dans une compétition européenne, ça ne va pas », a déclaré Bernd Leno avant le quart de finale de la Ligue Europa contre le Slavia Prague.

Nombreux sont ceux qui seraient d’accord avec lui – Arsenal n’a pas manqué de se qualifier pour l’Europe depuis la campagne 1994/95 – mais cet avenir pourrait devenir leur réalité s’ils ne parviennent pas à dépasser les champions tchèques au stade Sinobo.

Gagner la compétition est désormais la seule voie réaliste d’Arsenal vers la Ligue des champions et leur position actuelle en Premier League signifie que même la Ligue Europa peut prouver le contraire.

Arsenal occupe la neuvième place du tableau avec sept matchs à jouer, à 10 points des places de la Ligue des champions et à sept points de la sixième, la coupure probable pour décrocher une place dans la compétition secondaire européenne.

Une saison sans football européen aurait des ramifications financières importantes pour Arsenal dans un climat déjà difficile et ces circonstances ne font qu’ajouter à l’importance de ce qui se passe à Prague jeudi soir.

Les Gunners étaient sur le point de prendre un avantage d’un but au match retour lorsque Nicolas Pepe a fait la percée tardive à l’Emirates Stadium la semaine dernière, mais l’égalisation du dernier souffle de Tomas Holes a été un coup de poing qui a changé le teint de la cravate.

Arsenal se dirige maintenant vers le match retour avec des buts à l’extérieur contre une équipe qui est invaincue au niveau national cette saison et qui a déjà éliminé Leicester et les Rangers d’Europe.

Les Gunners restent les favoris, bien sûr, mais c’est soudainement une proposition beaucoup plus délicate qu’elle ne devrait l’être et les projecteurs sont fermement braqués sur Mikel Arteta alors qu’ils tentent de s’y retrouver avec succès.

Le manager a été critiqué pour certaines de ses décisions lors du match aller alors qu’Arsenal appuyait à nouveau sur le bouton d’autodestruction.

Plus particulièrement, il y a eu les appels à lancer Alexandre Lacazette à la place de Pierre-Emerick Aubameyang et le sous-performant Willian en faveur de Nicolas Pepe ou Gabriel Martinelli.

















3:07



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire 3-0 d’Arsenal contre Sheffield United



Lacazette a enduré une nuit sombre devant le but, ne réussissant pas à convertir une occasion de routine en tête-à-tête en seconde période, tandis que Willian était tout aussi inefficace.

Les remplaçants Pepe et Aubameyang se sont combinés pour le but d’Arsenal, mais leur impact a laissé les supporters se demander pourquoi il a fallu si longtemps à Arteta pour les présenter. Bien que le match soit sans but, aucun des deux joueurs n’a réussi à quitter le banc jusqu’à la 78e minute.

La victoire 3-0 si nécessaire de dimanche contre Sheffield United, au cours de laquelle Lacazette a marqué deux fois, pourrait influencer sa sélection jeudi. Il y a aussi des problèmes de fitness à prendre en compte. Mais ce qui est certain, c’est qu’Arteta ne peut pas se permettre de refaire les mêmes erreurs.

C’est à lui d’envoyer les joueurs les plus capables d’obtenir le bon résultat – et il est également de sa responsabilité d’agir de manière plus décisive si le jeu ne va pas dans le sens d’Arsenal.

Un échec à faire cela pourrait le laisser avec de grandes questions à répondre – et laisser Arsenal regarder une première saison hors d’Europe en 26 ans. C’est quelque chose qu’ils préféreraient même ne pas avoir à envisager.

Aubameyang, Odegaard s’inquiète

Image:

Aubameyang est surveillé de près sur sa forme et sa discipline



Une décision sur Aubameyang sera retirée des mains d’Arteta s’il reste indisponible pour la sélection. Le capitaine a raté l’affrontement de dimanche avec Sheffield United en raison d’une maladie et le patron des Gunners a déclaré qu’il n’était pas encore sûr de pouvoir jouer à Prague.

Arsenal a reçu un coup de pouce avec la nouvelle que les jeunes Bukayo Saka et Emile Smith Rowe ont été jugés aptes à jouer, mais Martin Odegaard est également un doute.

Le milieu de terrain en prêt a été absent pour les deux derniers matchs d’Arsenal en raison d’un problème de cheville et, comme Aubameyang, il est évalué avant le match de jeudi.

Arsenal ayant besoin de buts pour passer, Arteta espère avoir autant de joueurs attaquants disponibles que possible.

Le Slavia Prague, quant à lui, sera privé du défenseur Ondrej Kudela, qui a été banni pendant 10 matchs pour «comportement raciste» envers Glen Kamara des Rangers.

Xhaka jouera-t-il à nouveau l’arrière gauche?

Image:

Granit Xhaka a joué l’arrière gauche contre Sheffield United



Arteta a également une décision à prendre à l’arrière gauche. Les Gunners sont sans Kieran Tierney après que l’international écossais a subi des blessures aux ligaments du genou lors de la récente défaite contre Liverpool.

Cedric Soares était le remplaçant privilégié lors du match aller de la semaine dernière, mais le joueur de 29 ans, arrière droit naturel, était en partie coupable de l’égalisation tardive après que sa passe eut mis Gabriel Magalhaes en difficulté.

Saka est une option alternative ayant joué à l’arrière gauche lors de sa percée dans Arsenal, mais Arteta a favorisé Granit Xhaka contre Sheffield United et pourrait être tenté de l’utiliser à nouveau.

« Évidemment, ne pas avoir Kieran, c’était un grand succès à cause de ce qu’il produit et de son importance dans l’équipe », a expliqué Arteta lors de sa conférence de presse d’avant-match.

«Maintenant, nous devons trouver des moyens différents et ce qui est bien avec Granit, c’est qu’il peut jouer à deux ou trois positions différentes.

« Je peux le voir jouer toujours comme défenseur central quand c’est nécessaire en raison de sa discipline, de son engagement et de ses qualités et il a fait du bon travail dans un match différent, pour la façon dont Sheffield a été mis en place.

« Nous déciderons demain. »

Arteta: Les grands joueurs doivent intensifier

















1:07



Mikel Arteta dit que Folarin Balogun est « très proche » de la signature d’un nouveau contrat



Arteta a appelé les grands joueurs d’Arsenal à se mobiliser pour aider Arsenal à réserver leur place dans les quatre derniers.

« Nous avons montré que dans les grands matchs, les grands joueurs doivent intervenir et créer les moments magiques et vous en avez besoin, alors espérons que nous pourrons les avoir », at-il déclaré.

Il connaît également l’importance de la victoire dans le match de jeudi et admet qu’il sera finalement jugé sur les résultats.

« La seule chose tangible, ce sont les résultats. Que vous fassiez du bon travail ou non, le juger de l’extérieur ne sera jugé que sur la base des résultats.

«En interne, vous savez ce que vous faites et vous pouvez avoir de nombreuses façons de juger cela, mais, en fin de compte, les résultats externes sont la seule chose importante pour donner l’impression que nous avançons dans la bonne direction. «

Arteta a nié que le jeu était d’une importance particulière pour lui et a insisté sur le fait qu’Arsenal devait faire preuve d’esprit collectif.

« C’est très important pour nous et c’est notre club. Il n’y a pas d’intérêt individuel, c’est tout un intérêt collectif que nous voulons bien faire dans chaque compétition.

« Le jeu peut nous mettre en mesure d’aller en demi-finale d’une compétition européenne. C’est exactement là que ce club doit être et c’est pourquoi nous devons faire de notre mieux pour gagner cela. »

Merson: Aubameyang doit commencer

Image:

Aubameyang était absent contre Sheffield United



Samedi de football l’expert Paul Merson estime qu’Arteta doit démarrer Aubameyang si l’attaquant est disponible – indépendamment de ce qui se passe dans les coulisses.

« Si j’ai besoin de gagner un match de football et que je sais que j’aurai des chances, j’ai besoin de mon meilleur buteur sur le terrain », a-t-il déclaré.

«S’il n’apporte rien d’autre à la fête, il mettra le ballon au fond du filet.

«Et même s’il est à quatre mètres et qu’il le touche, c’est ce que vous appelez un bon objectif parce que personne d’autre n’est là pour le toucher. Il se retrouve au dernier poteau en les tapotant et il y a un art pour que.

« Donc, pour moi, il joue, car ils doivent gagner. Vous devez mettre vos buteurs sur le terrain quand vous devez gagner. Si vous n’êtes pas obligé de gagner et que vous protégez la tête, alors vous ne le faites pas. ayez-le dans l’équipe car vous voulez que les gens retracent l’équipe.

«Alors je prends une chance, je dois jouer mon homme vedette – nous ne lui avons donné qu’un nouveau contrat la saison dernière, alors qu’est-ce qui a changé?

«J’aime Lacazette, c’est un bon footballeur, il tient le ballon et amène les joueurs dans le jeu, il est décent.

« Et je le jouerais devant aux côtés d’Aubameyang avec trois en attaque avec Saka ou Nicolas Pepe et je leur disais, » faites-nous un but, nous défendrons « et ils feront des ravages.

« Ils devraient faire des ravages – ce sont tous de bons joueurs – et ce n’est pas comme s’ils essayaient de les améliorer. »