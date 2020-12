WEST BROMWICH, Angleterre: Le meilleur résultat de la saison de West Bromwich Albion n’a pas été suffisant pour empêcher Slaven Bilic de devenir le premier entraîneur de Premier League à être licencié.

Bilic a perdu son emploi mercredi, un jour après que West Brom a fait match nul 1-1 à Manchester City avec le genre d’affichage assidu qui a montré que ses joueurs n’avaient pas abandonné leur entraîneur.

West Brom occupe l’avant-dernière place de la Premier League après avoir récolté seulement sept points lors de ses 13 premiers matchs lors de sa première saison de retour en première division. Le club pourrait désormais se tourner vers Sam Allardyce, qui est au chômage depuis mai 2018 mais qui a la réputation de sauver des équipes de la relégation.

Bilic a été en charge à West Brom pendant 18 mois, menant l’équipe à la promotion du championnat à la fin de sa première saison en tant que manager. Après avoir eu du mal à recruter des joueurs de haute qualité pendant l’intersaison, West Brom a trouvé la transition vers la Premier League difficile, remportant un seul match contre Sheffield United, dernière place, et concédant 26 buts, un sommet de la ligue.

Bilic était également mécontent que le club ait sanctionné la vente du défenseur central égyptien Ahmed Hegazi en octobre, bien qu’il ait déclaré qu’il ne voulait pas que le joueur parte.

Albion tient à remercier Slaven et son équipe d’entraîneurs pour leurs efforts pour obtenir une promotion la saison dernière et leur souhaite à tous bonne chance à l’avenir, a déclaré le club, après avoir également annoncé le départ des assistants de Bilic, Dean Raunica et Danilo Butorovi.

Le tirage au sort à City était le 100e match de Bilics en Premier League en tant que manager. Par la suite, il a déclaré qu’il était calme au milieu des informations largement répandues selon lesquelles il était sur le point d’être renvoyé.

Pour être juste, je ne suis pas dérangé, dit-il. Je fais mon travail. J’en profite. Je travaille dur pour moi, pour mon staff, pour les joueurs, pour le club, c’est tout.

Bilic, ancien joueur et entraîneur de l’équipe nationale de Croatie, a été limogé par le club de Premier League West Ham en 2017 après 2 ans et demi à la tête.

Il a également entraîné Hajduk Split, le Lokomotiv Moscou, Besiktas et l’équipe saoudienne Al-Ittihad.

___

