Slaven Bilić devient le 17e manager à temps plein de Watford depuis 2012

Watford a embauché lundi l’ancien manager de West Ham et West Bromwich Albion, Slaven Bilić. Le Croate est le dernier nom d’une roue de changement constant au poste de Vicarage Road.

En fait, Bilić est le 17e manager permanent des Hornets depuis 2012. Cela signifie que les managers du club obtiennent, en moyenne au cours de la dernière décennie, un peu plus d’une demi-saison pour gérer Watford. La liste des noms pour gérer le club au cours de cette période comprend Claudio Ranieri, qui a dirigé le club pendant 14 matchs, ou son successeur Roy Hodgson. Watford n’a accordé à l’ancien patron de l’Angleterre que 18 matchs alors que Watford a subi une relégation.

Le séjour de Slaven Bilić en Angleterre a donné de bons résultats et de mauvais souvenirs. Le sommet de la pile est la campagne de Premier League 2015/16. Avec Dimitri Payet et le nouveau manager Bilić, West Ham a terminé 7e de la Premier League. Cela a finalement qualifié l’équipe pour les phases de qualification de la Ligue Europa.

Un autre souvenir fort, en particulier pour les intérêts de Watford cette saison, est que Bilić a ramené West Brom en Premier League lors de sa première saison à la barre. Cependant, lors de sa deuxième saison avec The Baggies, un mauvais début de campagne a conduit à son limogeage.

Le Watford FC confirme Slaven Bilić comme nouvel entraîneur-chef pour un contrat de 18 mois, sous réserve de l’obtention du permis de travail correspondant. – Club de football de Watford (@WatfordFC) 26 septembre 2022

Plus récemment, Bilić a dirigé l’équipe de Super League chinoise Beijing Guoan. Il a quitté le club en janvier 2022 après un an avec l’équipe.

Slaven Bilić est le dernier entraîneur de Watford

La décision de Watford d’embaucher Slaven Bilić en tant que manager est surprenante du point de vue d’un étranger. Après la relégation la saison précédente, le début de la saison de championnat 2022/23 de Watford n’est pas idéal, mais pas tout à fait terrible.

Après 10 matchs, Watford occupe la 10e place du tableau. Cependant, cet écart entre les Hornets et le haut du tableau n’est pas aussi important qu’il n’y paraît. Watford a 14 points après un 3-5-2. Ce total de points n’est qu’à quatre points de l’équipe actuellement à la troisième place, Reading, et à six points de Norwich, deuxième.

L’entraîneur précédent, Rob Edwards, n’avait que neuf matchs en tête. Cela montre la volatilité du rôle de gestionnaire à Watford et à quel point la position est dangereuse. Par conséquent, Slaven Bilić doit probablement se lancer à Watford. Sinon, il risque son travail.

PHOTO : Images IMAGO/PA