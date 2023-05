Slash pad, amphithéâtre parmi les commodités en cours de discussion pour Lake in the Hills ‘Larsen Park – Shaw Local

Le village de Lake in the Hills a lancé des efforts de planification générale pour le parc Larsen et sollicite les commentaires de la communauté.

Lors de la réunion du Conseil des parcs et des loisirs du 6 avril, Upland Design a présenté au conseil un concept de conception pour le parc Larsen.

La conception conceptuelle est le point de départ du processus de planification, mettant en évidence les commodités possibles qui pourraient s’intégrer dans l’espace du parc. Le but de la réunion était de proposer divers équipements, utilisations, programmes et possibilités de loisirs qui pourraient potentiellement être fournis au parc Larsen tout en sollicitant les commentaires de la communauté à intégrer au fur et à mesure que les plans sont affinés et réaménagés.

Parmi les commodités discutées figuraient un parking supplémentaire; un noyau central avec un jardin, un sentier de découverte musicale et un tunnel de vigne ; un abri communautaire avec un bloc sanitaire de quatre unités et des tables de pique-nique ; une nouvelle aire de jeux, une pataugeoire, un centre d’activités pour adolescents, une colline de luge, des activités de sentiers, une aire de jeux insulaire, un arboretum et un amphithéâtre, selon la présentation.

Des informations concernant la conception du concept et une copie de l’enquête sont disponibles sur le site Web du village à lith.org.

Le sondage prend environ 10 minutes à remplir et se terminera le dimanche 21 mai. Les répondants au sondage auront également la possibilité de s’inscrire aux communications futures concernant le projet de parc.