SLASA: L’association de football des amputés rassemble les rescapés de la guerre civile en Sierra Leone

Lors d’un week-end chargé à Freetown, en Sierra Leone, des dizaines de personnes se rassemblent pour regarder un match de football l’après-midi, comme d’innombrables autres que vous trouverez partout ailleurs dans le monde. Mais il y a une différence frappante : ces joueurs sont tous amputés.

Ils sont membres de la Single Leg Amputee Sports Association (SLASA), une organisation cofondée par le pasteur Mambud Samai en 2001 après son retour chez lui vers la fin de la guerre civile meurtrière en Sierra Leone, qui a duré de 1991 à 2002 et tué au moins 50 000 personnes à travers le pays. Des milliers d’autres se sont retrouvés avec des membres manquants lors d’une campagne brutale visant à terrifier la population civile.

Après être tombé sur un camp de réfugiés rempli de centaines d’amputés, Samai s’est senti obligé d’aider. “A cette époque, il n’y avait pas d’activités comme la récupération après un traumatisme pour eux. Ainsi, les amputés croyaient qu’une fois qu’ils avaient perdu leurs membres et leurs jambes, ils n’avaient plus d’avenir, ils n’avaient aucune opportunité. Alors, je me suis porté volontaire pour leur donner confiance », a-t-il déclaré.

Pendant son séjour au camp de réfugiés, il a rencontré un missionnaire américain qui l’a initié à une forme de football adapté. Après avoir montré aux amputés comment jouer, la réponse a été écrasante et la SLASA a été formée, “pour donner de l’espoir aux amputés, donner confiance aux amputés et leur permettre de devenir des ambassadeurs de la paix”, a déclaré Samai.

Selon la Fédération mondiale de football pour amputés, les joueurs ne peuvent pas utiliser de prothèses et se déplacent plutôt sur le terrain avec des béquilles. Chaque équipe a sept joueurs sur le terrain à la fois, les joueurs de champ n’ayant qu’une jambe et les gardiens de but n’ayant qu’un bras.

Plusieurs joueurs de la SLASA ont depuis participé à des programmes internationaux, notamment les Championnats du monde de football pour amputés, la Coupe d’Afrique des nations pour amputés et l’Open European Amputee Football Championship.

“La plupart d’entre eux sont maintenant très fiers de pouvoir représenter leur pays lors de compétitions internationales”, a déclaré Samai. “Ils apportent quelque chose en retour à la société.”

Samai dit que le sport n’est pas seulement une bonne forme d’exercice, mais qu’il unit les joueurs et sert de «thérapie» aux victimes de la guerre pour faire face à leur traumatisme commun. “Nous essayons de leur donner de l’espoir, puis de leur donner la crédibilité qu’ils sont utiles, ils sont importants pour la société”, a-t-il déclaré.

Ali Badara Kamara est gardien de but dans la ligue SLASA. Il dit qu’il est reconnaissant pour les opportunités qui ont changé sa vie. “Ma mère avait peur que je joue au football parce qu’elle me considère comme une amputée. Elle pensait que si je tombais par terre, j’aurais un autre problème », dit-il. “Mais SLASA (m’a) emmené au Ghana, au Kenya, en Tanzanie.”

Kamara fait partie des plus de 80 millions de personnes handicapées vivant sur le continent. Selon les Nations Unies, ce chiffre comprend les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, de malformations congénitales et d’autres déficiences physiques. Avec des appareils fonctionnels souvent indisponibles ou inabordables, beaucoup ont du mal à trouver un emploi et se retrouvent à mendier dans la rue.

Alors que les matchs de football ne durent que 90 minutes, la dernière mission de Samai est de trouver un moyen d’aider les amputés au-delà du terrain.

“Ma passion (est) de faire en sorte que chaque vie, quel que soit votre handicap ou quel que soit votre parcours, que vous puissiez être heureux et que vous puissiez sourire à la fin de la journée”, a déclaré Samai.

Pour y parvenir, la SLASA travaille en étroite collaboration avec le Centre national de réadaptation de la Sierra Leone et s’associe à des organisations internationales telles que SwissLimbs pour fournir des prothèses aux amputés et former des techniciens locaux.

En 2018, Samai s’est rendu au Japon pour étudier le leadership en agriculture durable et le développement communautaire. À son retour, il a commencé à offrir des cours sur l’agriculture durable par le biais de SLASA.

SLASA évalue également l’éducation des membres et fournit des ressources d’apprentissage à ceux qui en ont besoin. Son objectif est de sortir plus d’amputés de la rue et de leur fournir un moyen sûr de gagner leur vie pour eux-mêmes et leurs familles.

À ce jour, Samai dit que la SLASA a directement aidé 350 amputés et espère augmenter ce nombre. Le but ultime est de construire un terrain réglementaire et un centre de rééducation à part entière.

“Nous voulons que la Sierra Leone soit en concurrence avec d’autres pays en termes de développement”, a déclaré Samai. “Nous pensons que les personnes handicapées ne doivent pas être laissées pour compte.”

Regardez l’épisode complet d’African Voices avec Mambud Samai ici.