Slapgate des Oscars 2022: Will Smith s’excuse à nouveau auprès de Chris Rock dans une vidéo “profondément pleine de remords”, “J’ai fait une erreur” [Watch]

La star hollywoodienne Will Smith a de nouveau publiquement présenté ses excuses au comédien Chris Rock pour l’avoir giflé sur scène aux Oscars 2022 après que ce dernier se soit moqué de la tête chauve de l’épouse de Smith, Jada Pinkett Smith. Dans une nouvelle vidéo, l’acteur de King Richard a déclaré qu’il éprouvait de profonds remords pour ses actions et que son comportement était inacceptable, ajoutant que “j’ai fait une erreur”.

Répondant pourquoi il ne s’est pas excusé auprès de Chris dans son discours d’acceptation, Will a déclaré: “J’étais embué à ce moment-là. Tout est flou. J’ai tendu la main à Chris et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler, et quand il le sera, il vous tendra la main. Alors je vais vous dire, Chris, je vous présente mes excuses. Mon comportement était inacceptable. Et je suis là dès que vous êtes prêt à parler.

Will a réitéré qu’il avait répondu violemment parce que la blague de Chris faisait référence à la perte de cheveux dont souffre sa femme en raison de son état de santé connu sous le nom d’alopécie. “J’ai fait un choix par moi-même, à partir de mes propres expériences de mon histoire avec Chris. Jada n’a rien à voir avec ça, désolé bébé. Je veux dire désolé à mes enfants et à ma famille. Pour la chaleur que j’ai apportée à tout le monde. nous”, a déclaré Will en répondant à une question pour savoir si Jada, qui a été vue à la caméra en train de rouler des yeux à la blague de Chris, l’avait exhorté à monter sur scène.

Le journaliste hollywoodien a également présenté ses excuses à la mère de Chris, à sa famille et à son frère Tony Rock. “Cela me fait mal psychologiquement et émotionnellement de savoir que je n’ai pas été à la hauteur de l’image et de l’impression que les gens ont de moi. Décevoir les gens est mon principal traumatisme. Je déteste quand je laisse tomber les gens”, a-t-il ajouté.

“Et le travail que j’essaie de faire, c’est que j’ai profondément des remords et j’essaie d’avoir des remords sans avoir honte de moi-même. … Alors je dirais à ces gens, je sais que c’était déroutant. Je le sais était choquant. Mais je vous promets que je suis profondément dévoué et engagé à mettre de la lumière, de l’amour et de la joie dans le monde “, a conclu Will.

Après l’incident de la gifle, Will s’est également adressé à Instagram pour s’excuser auprès de Chris en mars. Postez que Will a été interdit d’assister à tout événement de l’Académie pendant les 10 prochaines années, y compris les Oscars. Il avait remporté le prix du meilleur acteur pour King Richard.