Slapgate des Oscars 2022 : Chris Rock ignore la vidéo d’excuses « profondément pleine de remords » de Will Smith ; l’appelle ‘Suge Smith’ dans son dernier concert

Le comédien Chris Rock continue d’ignorer les excuses de la star hollywoodienne Will Smith pour l’avoir giflé sur scène aux Oscars 2022. Selon People, quelques heures après les excuses vidéo de Will, Chris est monté sur scène au Fox Theatre d’Atlanta et a ensuite appelé Will Smith en tant que Suge Smith. dans son dernier concert.

“Tout le monde essaie d’être une putain de victime”, a déclaré Rock cité par Gens. Il a ajouté: “Si tout le monde prétend être une victime, alors personne n’entendra les vraies victimes. Même moi, je me fais gifler par Suge Smith … Je suis allé travailler le lendemain, j’ai des enfants.” (La référence de Rock à Smith en tant que “Suge Smith” semblait être une pièce de théâtre sur le nom du PDG actuellement emprisonné de Death Row Records, Suge Knight.) “Quiconque dit que les mots blessent n’a jamais été frappé au visage”, a ajouté Chris pendant le spectacle.

Dans sa vidéo d’excuses, Will a répété qu’il avait répondu violemment parce que la blague de Chris faisait référence à la perte de cheveux dont souffre sa femme en raison de son état de santé connu sous le nom d’alopécie. Il a dit que Jada n’avait rien à voir avec cela tout en répondant à une question de savoir si Jada, qui a été vue devant la caméra en roulant des yeux à la blague de Chris, l’avait exhorté à monter sur scène, ce qui s’est avéré être l’un des plus grands films d’Hollywood. nouvelles.

Will a dit qu’il avait tendu la main à Chris mais que ce dernier n’était pas prêt à parler. “Alors je vais te dire, Chris, je te présente mes excuses. Mon comportement était inacceptable. Et je suis là chaque fois que tu es prêt à parler”, a-t-il également présenté ses excuses à la mère de Chris, à sa famille et à son frère Tony Rock, qui lui est très cher.

Will, qui a ensuite démissionné de l’Académie et s’est vu interdire d’assister à leurs cérémonies pendant les 10 années suivantes, a déclaré dans sa déclaration: “Je voudrais vous présenter publiquement mes excuses, Chris. J’étais hors de propos et j’avais tort. Je suis embarrassé et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et de gentillesse.