Slapdown pour Rees-Mogg suite à une attaque contre les prévisionnistes économiques

Downing Street a administré un slapdown à Jacob Rees-Mogg après que le secrétaire aux affaires ait publiquement dénigré le prévisionniste économique officiel du gouvernement et suggéré que la chancelière pourrait ignorer ses conclusions.

La campagne de M. Rees-Mogg contre l’Office for Budget Responsibility a été accueillie avec incrédulité par les économistes, l’un d’eux affirmant que sa contribution était essentielle à la crédibilité de toute déclaration faite par le chancelier Kwasi Kwarteng.

Et aujourd’hui, le porte-parole officiel de Liz Truss a déclaré que le Premier ministre avait pleinement confiance dans la capacité de l’OBR à faire des prévisions précises.

Le porte-parole a également déclaré que le FMI – qui a subi un autre coup de langue de M. Rees-Mogg – a joué un “rôle important”, qui a été apprécié par M. Kwarteng.

La critique très inhabituelle du secrétaire aux affaires à l’égard de l’organisme de surveillance budgétaire indépendant est intervenue quelques jours seulement après que l’OBR a livré son évaluation initiale de l’impact du mini-budget du 23 septembre de la chancelière sur le Trésor.

Ses commentaires ont suscité des spéculations selon lesquelles les conclusions sont accablantes et qu’un effort est en cours pour saper la confiance en elles avant la publication éventuelle de leur verdict final le 31 octobre.

S’exprimant sur ITV Peston Mercredi, M. Rees-Mogg a déclaré que “le bilan de prévision précis de l’OBR n’a pas été extrêmement bon”.

Il a ajouté: «Le travail des chanceliers est de prendre des décisions en rond plutôt que de supposer qu’il y a un prévisionniste individuel qui mettra le doigt sur la tête.

« Il existe d’autres sources d’information. L’OBR n’est pas le seul organisme capable de faire des prévisions.

Mais interrogé jeudi sur la confiance de Mme Truss dans la capacité de l’OBR à fournir des prévisions précises, le porte-parole officiel du Premier ministre a répondu: “Oui”.

Ils ont déclaré: «L’OBR est le prévisionniste officiel du gouvernement et le Premier ministre a déclaré à plusieurs reprises qu’elle appréciait leur examen minutieux et respectait leur indépendance. Ils sont un organisme très apprécié dans le monde entier.

Interrogé sur les prévisions alternatives disponibles, le responsable a déclaré: “Il est vrai de dire que d’autres prévisions sont faites et il est important de prendre en compte toutes les preuves et opinions disponibles lors de la prise de ce genre de décisions importantes, mais l’OBR reste le prévisionniste officiel du gouvernement.”

Pressés de savoir s’il était utile pour M. Rees-Mogg de dénigrer l’OBR, ils ont déclaré: «L’OBR est très transparent et reconnaît que ce sont les défis lorsque vous faites vous-même des prévisions. Mais, néanmoins, leur travail est très respecté dans le monde entier.

Paul Johnson, directeur du groupe de réflexion de l’Institute for Fiscal Studies, a déclaré qu’il était clair que les économistes ne pourraient jamais être tout à fait exacts dans leurs prédictions sur l’avenir.

Mais il a dit que, contrairement à l’implication de M. Rees-Mogg, l’OBR avait auparavant eu l’habitude de brosser un tableau trop rose de l’économie, plutôt que d’être excessivement sombre.

“L’OBR a toujours été trop optimiste sur l’économie”, a déclaré M. Johnson. “L’économie a fait pire que ce que l’OBR a suggéré”.

Il a ajouté: “Bien sûr, ils comptent. C’est vraiment important pour la crédibilité, qui est devenue si importante ces dernières semaines, que nous ayons ces prévisions officielles et que la chancelière réponde en disant : “Voilà comment je vois ma politique budgétaire”.

Plus tôt dans la journée de jeudi, M. Rees-Mogg a déclaré qu’il était impossible de se fier aux chiffres de l’Office of National Statistics et a suggéré que la Banque d’Angleterre pourrait être responsable de la panique du marché qui a suivi le mini-budget du chancelier.

Son point de vue a été bafoué par les experts économiques.

Nigel Peaple, directeur de la politique et du plaidoyer à la Pensions and Lifetime Savings Association, a déclaré que les turbulences du marché étaient “causées principalement par le mini-budget [and] l’incertitude sur les plans du gouvernement ».

L’économiste britannique en chef de la Deutsche Bank, Sanjay Raja, a déclaré que le mini-budget était la « paille qui a fait déborder le vase ».

Et Financial Times La rédactrice en chef américaine Gillian Tett, a répondu aux remarques de M. Rees-Mogg en disant Nouvelles de la chaîne 4: “Pour utiliser un terme non technique, c’est à peu près des conneries.”

Le directeur général de la Resolution Foundation, Torsten Bell, a déclaré: « Si vous passez l’été à dire aux gens que vous avez l’intention d’abandonner l’orthodoxie budgétaire, si vous annoncez ensuite un paquet qui abandonne l’orthodoxie budgétaire, alors si vous dites dimanche que vous allez continuer à le faire, alors Je ne pense pas que cela devrait être une surprise pour aucun d’entre nous que vous vous retrouviez ici.