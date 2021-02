Slapdown pour l’aide du n ° 10 qui a qualifié les fonctionnaires de «  distants, arrogants et distants  »

Boris Johnson est venu à la défense de la fonction publique, dans une claque contre un assistant clé qui a qualifié les mandarins de Whitehall de «distants, arrogants et distants» et a déclaré qu’ils devaient s’ouvrir à de nouvelles idées.

Et a demandé si le Premier ministre soutenait les commentaires de son assistant, un porte-parole de Downing Street a tenu à souligner «l’immense admiration» de M. Johnson pour le travail de la fonction publique et la fierté de sa réponse «incroyable» au coronavirus.

La baronne Finn, proche alliée de Michael Gove et amie de la fiancée de M. Johnson, Carrie Symonds, a été nommée à un poste de direction dans le n ° 10 plus tôt ce mois-ci dans le cadre du remaniement en cours qui a vu le remplacement des vétérans de Vote Leave dans la foulée. de la démission de Dominic Cummings.

«Lors du référendum sur le Brexit de 2016, des familles négligées et des communautés sous-évaluées ont exprimé leur mécontentement à l’égard d’un système politique qu’elles considéraient comme distant, arrogant, éloigné et centralisé», a écrit Lady Finn.

Lady Finn a déclaré que la fonction publique « doit devenir plus ouverte aux nouvelles idées et à la prise de décision, plus consciente du point de vue commercial et moins averse aux risques ».

Et elle a déclaré qu’en plus de délocaliser des emplois en dehors de Londres, les dirigeants de la fonction publique doivent «réfléchir davantage à la diversité cognitive» et être plus inclusifs des différentes voix et expériences de vie.