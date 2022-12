S’land 3 – 0 Millwall

Sunderland est passé dans la moitié supérieure du tableau du championnat Sky Bet en battant Millwall 3-0 samedi.

Les buts d’Amad Diallo, Alex Pritchard et Ellis Simms en seconde période se sont avérés suffisants au Stadium of Light alors que les Black Cats ont grimpé à la 10e place.

Millwall, quant à lui, abandonne les barrages de la sixième à la septième, ratant la chance de sauter aussi haut que quatrième

Pritchard inspire la victoire de Sunderland

Image:

Alex Pritchard célèbre avec Amad Diallo après avoir mis Sunderland 2-0 contre Millwall





Millwall a profité du meilleur de la première mi-temps, créant la meilleure des chances à la recherche d’un ouvreur.

Tout d’abord, c’est Tom Bradshaw qui a frôlé les 24 minutes en battant Luke O’Nien au ballon avant de boucler une tête sur Anthony Patterson, seulement pour voir Danny Batth revenir pour dégager le ballon à quelques mètres de la ligne.

Dans les arrêts de jeu, Patterson a offert à Zian Flemming une chance glorieuse alors qu’il lui faisait rouler le ballon sur le bord de la surface avec une passe lâche, mais l’attaquant de Millwall ne pouvait que le mettre large.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Amad Diallo, prêté par Manchester United, ouvre le score pour Sunderland contre Millwall



Mais après la pause, c’est Sunderland qui a pris le contrôle, avec Pritchard comme force motrice alors que son centre était placé sur le chemin de Diallo par Simms, le joueur prêté par Manchester United étant tout simplement incapable de rater le deuxième poteau à seulement quelques mètres après 53. minutes.

À la 58e minute, Pritchard a doublé son avance, son entraînement féroce juste à l’intérieur de la surface s’avérant trop pour George Long, qui a mis la main à son effort mais n’a pas pu le retenir.

Sunderland a couronné un bel affichage à la troisième minute du temps d’arrêt alors que Simms s’est accroché à un gros botté de dégagement de Patterson qui a complètement échappé à Charlie Cresswell avec un gros rebond, avant d’arrondir Long et de s’insérer dans un filet vide.

Joueur du match – Alex Pritchard

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alex Pritchard attrape le deuxième but de Sunderland contre Millwall dans le championnat Sky Bet



Il ne recevra pas de passe décisive pour le premier but, mais c’est sa brillante course et son centre qui ont créé l’ouverture et fait pivoter le match vers lui. Il a ensuite fait de son mieux pour créer l’espace nécessaire pour marquer son deuxième.

Et après?

Sunderland est de retour en action le lundi 12 décembre face à West Brom en direct sur Sky Sports Football. La couverture commence à partir de 19h30 ; coup d’envoi 20h. Millwall accueillera Wigan samedi prochain dans un affrontement à 15 heures.