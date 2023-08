S’land 2 – 1 Rotherham

Jobe Bellingham a marqué un doublé pour aider Sunderland à revenir de l’arrière et à sécuriser ses premiers points de la campagne de championnat avec une victoire 2-1 sur Rotherham.

Hakeem Odoffin avait donné à Rotherham une avance de choc après 20 minutes de jeu, mais la tête à bout portant de Bellingham a attiré son équipe presque immédiatement, et sa finition intelligente au début de la seconde période a assuré trois points mérités à l’équipe de Tony Mowbray.

Le joueur de 17 ans a failli marquer un triplé remarquable, mais a dû se contenter d’un doublé gagnant et de l’adulation de 40 000 supporters lorsqu’il a été éliminé avec 10 minutes à jouer.

Sunderland avait dû regretter l’absence d’un attaquant senior dans les premières semaines de la campagne, luttant pour transformer son bon jeu en points. Vingt minutes après le début de ce match, c’était une histoire familière, l’équipe locale profitant de près de 70% du ballon mais n’ayant pas encore produit de tir.

Lorsque le premier effort du match a été enregistré peu de temps après, ce sont les visiteurs qui ont pris les devants.

C’était une belle manœuvre pour faire entrer le ballon dans la surface, où Odoffin a été surpris de se retrouver libre. L’attaquant a pris une touche et a tiré un faible effort devant Anthony Patterson.

Il y a eu un soulagement dans le Stadium of Light quand il n’a fallu qu’une minute à l’équipe de Mowbray pour répondre, le toujours dangereux Jack Clarke coupant à l’intérieur et dressant un centre vers le poteau arrière. Dan Neil était là pour le rencontrer et Bellingham a pu convertir son premier but senior à quelques mètres.

Sunderland a continué à profiter du meilleur du concours et a pris les devants en seconde période lorsque Bellingham a de nouveau été retrouvé libre dans la surface, cette fois enroulant un effort devant Viktor Johansson.

Le milieu de terrain a failli décrocher un remarquable triplé lorsqu’il a été retrouvé avec un centre quelques instants plus tard, mais un bloc solide a permis à Rotherham de rester dans le match.

Les visiteurs ont continué à menacer sur coups de pied arrêtés même si ce sont les hôtes qui profitaient le mieux du jeu, et le remplaçant Tolaji Bola en particulier sentira qu’il aurait pu faire mieux en rencontrant une livraison dans la surface.

Le score signifiait que les hôtes n’étaient jamais à l’aise même lorsque le remplaçant Luis Hemir s’est rapproché avec un puissant effort à longue portée tard, mais les Black Cats ont finalement pu voir cinq minutes de temps d’arrêt pour assurer une victoire bienvenue.

Les gérants

Tony Mowbray de Sunderland :

« Il est important que nous ayons remporté la victoire car cela peut peser lourd. Je pense que nous avons été malheureux de ne rien obtenir de deux matchs après avoir dominé, et je pense que nous méritons de gagner aujourd’hui.

« Je pense que Jobe est déçu de ne pas avoir marqué plus de buts. Il a eu quelques bonnes occasions mais il est dans la surface de réparation et joue le rôle que nous lui demandons de jouer.

« Il a dû faire preuve d’une bonne flexibilité aujourd’hui parce que nous l’avons poussé plus haut sur le terrain, et il a marqué des buts pour nous.

« Son plus grand atout est qu’il veut apprendre, il nous pose des questions aux entraîneurs tous les jours. C’est un plaisir de travailler avec lui. »

Matt Taylor de Rotherham :

« Hakeem a subi une blessure musculaire. Il a marqué un très bon but puis a boité, c’est là que nous en sommes.

« C’est le point culminant d’avoir joué autant de début de saison avec 10 hommes contre des adversaires de bonne qualité. Ils sont vraiment faibles en ce moment en termes d’attributs physiques et ils sont à risque.

« Nous continuerons à travailler, nous avons des offres pour les joueurs et nous attendons principalement le marché des prêts. Nous devons également récupérer nos joueurs blessés, nous sommes presque à deux chiffres et ce n’est pas gérable.

« C’est incroyable, nous devons donc d’abord et avant tout améliorer cela, puis nous tourner vers le marché. »