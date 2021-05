S’land 2 – 1 Lincoln

Lincoln a gagné sa place dans la finale des barrages de la Ligue 1 après une victoire totale de 3-2 contre Sunderland.

Les Black Cats avaient regardé sur la bonne voie pour renverser le déficit de deux buts au match aller en demi-finale au Stadium of Light, grâce aux premiers buts de Ross Stewart et Charlie Wyke, mais Tom Hopper est rentré à la maison après la pause pour envoyer. les Imps à Wembley malgré une défaite 2-1.

Seul Blackpool – qui a scié Oxford vendredi soir – se situe désormais entre Lincoln et un premier retour au deuxième rang depuis 1961. La finale a lieu à Wembley le dimanche 30 mai.

Lincoln riposte pour atteindre Wembley

C’était un alignement offensif choisi par Lee Johnson, qui a effectué quatre changements dès le match aller pour essayer de renverser l’égalité en faveur de son équipe. Et cela a porté ses fruits après seulement 13 minutes alors que Stewart, l’un de ces changements, les a ramenés à égalité en retournant le centre d’Aiden McGeady à bout portant.

La première mi-temps a été celle de la domination totale de Sunderland et après 33 minutes, ils ont à juste titre égalisé. Wyke avait raté une opportunité glorieuse peu de temps auparavant, mais s’est rapidement rétabli et a profité d’un autre centre brillant de McGeady pour porter le score à 2-0.

Le revirement aurait pu être complet avant la pause aussi, si l’arbitre avait indiqué l’endroit pour un éventuel voyage du gardien de but de Lincoln Alex Palmer sur Stewart, mais l’arbitre a écarté les revendications de l’équipe de Sunderland et de ses 10000 fans présents.

Michael Appleton a fait deux changements à la mi-temps alors qu’il faisait venir Conor McGrandles et Joe Walsh, et le match s’est rapidement retourné en faveur de Lincoln alors que Hopper rétablissait son avance à la 56e minute en rentrant à la maison dans un corner de Grant.

Alors que Grant aurait pu mettre le jeu au lit lui-même du point de penalty sept minutes plus tard après que McGrandles ait été trébuché par Josh Scowen dans la surface, Burge – qui a donné le coûteux deuxième but au match aller – a réussi un brillant arrêt pour garder Sunderland. dans la chasse.

Et cette chasse se poursuivrait jusqu’au coup de sifflet final, alors que McGeady frappait le poteau avant que Wyke ne tire à l’écart du rebond. Mais ils n’ont pas pu égaliser à nouveau, et Sunderland fait maintenant face à la réalité d’une quatrième saison consécutive en League One.

Et après?

Lincoln progresse vers la finale des barrages de la Sky Bet League One pour affronter Blackpool, qui aura lieu à Wembley le dimanche 30 mai à 15 heures, tandis que Sunderland restera dans la division pour la saison 2021/22, qui débutera le samedi 7 août. .