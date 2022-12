S’land 1 – 2 W Brom

Daryl Dike a inspiré West Brom alors qu’ils ripostaient pour battre Sunderland 2-1 dans le championnat Sky Bet lundi soir.

Amad Diallo avait marqué depuis le point de penalty pour mettre les Black Cats devant au Stadium of Light, mais les Baggies ont riposté en seconde période avec des buts des remplaçants Tom Rogic et Dike – qui a donné son coéquipier pour l’égalisation avant se dirigeant vers le vainqueur avec sept minutes à faire.

C’était une quatrième victoire consécutive pour West Brom sous Carlos Corberan, et cela les a fait sortir de la zone de relégation et jusqu’à la 17e place.

Sunderland, quant à lui, a raté l’occasion de se hisser au septième rang. Ils restent 11e du classement.

Les changements de Corberan inspirent le retour de West Brom

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tom Rogic est sorti du banc et a marqué avec un fabuleux tir fin du bord de la surface pour égaliser pour West Brom contre Sunderland



C’est Diallo qui a ouvert le score lors de sa victoire sur Millwall la semaine dernière lors de son retour en championnat, et c’est le prêteur de Manchester United qui a de nouveau sorti l’impasse à la 19e minute lundi soir.

Il a fait irruption par la droite et a attiré une faute maladroite de Conor Townsend dans la surface, avant d’intervenir pour envoyer Alex Palmer dans le mauvais sens. C’était le premier but sur coup franc de Sunderland de la saison, avec leurs 29 précédents tous issus du jeu ouvert.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Amad Diallo a poursuivi sa belle forme pour Sunderland en ouvrant le score sur penalty contre West Brom



Corberan a apporté des changements en seconde période pour essayer de remettre son équipe dans le match, et deux de ses changements se sont combinés pour trouver l’égalisation à la 70e minute, alors que Dike a renvoyé un ballon pour Rogic sur le bord de la surface, qui a terminé brillamment. bas dans le coin inférieur.

Et le revirement a été complet à la 83e minute alors que Dike – un peu comme Rogic – a inscrit son premier but pour le club, alors qu’il propulsait une tête à bout portant après avoir été brillamment choisi dans la surface par Jed Wallace.

Ce que les gérants ont dit…

de Sunderland Tony Mowbray: “C’est frustrant. Ce n’est pas la première fois que ça arrive. C’est l’expérience et la mentalité de l’équipe vraiment de ne pas essayer de protéger ce que vous avez, mais d’être plus positif sur le pied avant.

“En fin de compte, nous avons foncé trop profondément en essayant de protéger notre avance. Nous avons eu une chance incroyable de mener 2-0 grâce à Alex Pritchard et c’est ainsi que nous devons jouer. Nous devons être plus agressifs et garder les fans engagés. Une nuit frustrante pour nous, et c’est décevant de ne rien en tirer.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de West Brom, Carlos Corberan, affirme qu’il a fallu un certain temps à son équipe pour s’adapter à la vitesse du jeu après un mois sans match en raison de la Coupe du monde, mais dit qu’ils ont fini par être la meilleure équipe lors de la victoire 2-1 contre Sunderland.



West Brom’s Carlos Corberan: “Bien sûr, le résultat est très positif. L’équipe a joué avec beaucoup d’efforts et cela a montré notre mentalité. Après avoir marqué le but, nous avons commencé à contrôler le jeu, car avant cela, ils étaient meilleurs que nous. En deuxième mi-temps, nous étaient meilleurs qu’eux, et cela nous a permis d’obtenir le résultat.

“[Dike] a beaucoup souffert des blessures, mais quand nous avons tous nos joueurs disponibles, nous sommes une équipe plus forte. Nous avons des moments où ses possibilités physiques dans la surface peuvent beaucoup nous aider.”

Joueur du match – Jed Wallace

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le remplaçant Daryl Dike complète le retour de West Brom contre Sunderland avec une tête brillante pour donner aux visiteurs une avance de 2-1



Lee Hendrie sur Sky Sports Football:

“Jed Wallace a été absolument brillant pour West Brom, même en première mi-temps, il a montré sa qualité avec sa livraison. Le centre du jeu ouvert pour Dike s’est avéré être le vainqueur.”

Et après?

Les deux équipes sont de retour en action à 15 heures samedi. Sunderland se dirige vers Hull City, tandis que West Brom accueille Rotherham – en direct Sky Sports Football Bouton Rouge et le Application Sky Sports.