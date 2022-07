S’land 1 – 1 Coventry

Viktor Gyokeres a attrapé un égaliseur de Coventry à six minutes de la fin alors que Sunderland a été contraint de se contenter d’un match nul 1-1 à son retour au championnat après une absence de quatre ans.

Les Black Cats semblaient se diriger vers une victoire le week-end d’ouverture après que la tête de Jack Clarke à la 12e minute ait ouvert le score au Stadium of Light.

Mais, après que Coventry ait passé la majeure partie de la seconde mi-temps campé dans la moitié de Sunderland, Gyokeres a percé une finition clinique dans le coin inférieur pour gagner un point aux visiteurs.

La formation de départ d’Alex Neil comprenait 10 des joueurs qui ont aidé Sunderland à sortir de la Ligue 1 la saison dernière – le demi-centre Dan Ballard était le seul nouveau venu à commencer – et les Black Cats n’auraient pas pu souhaiter un meilleur début de vie dans le championnat. .

Image:

Sunderland célèbre le premier but de Jack Clarke





À peine 12 minutes s’étaient écoulées lorsque l’ailier arrière Lynden Gooch a dépassé Jake Bidwell et a levé un centre invitant du côté droit. Clarke, qui a transformé son précédent prêt de Tottenham en un transfert permanent plus tôt cet été, était parfaitement positionné au poste arrière pour faire un signe de tête à la maison.

Sunderland a commencé avec rythme et détermination, et Clarke a presque marqué un deuxième but au milieu de la première mi-temps alors qu’il recevait le ballon d’Alex Pritchard et balayait un premier effort net que Simon Moore a sauvé avec ses jambes.

Coventry a été secoué par l’intensité de la salve d’ouverture de ses adversaires, mais l’équipe de Mark Robins s’est progressivement installée dans le match et a commencé à se créer ses propres occasions à l’approche de la mi-temps.

Gyokeres a décoché un tir large après s’être dégagé de Danny Batth sur la gauche, et les visiteurs auraient égalisé huit minutes avant la pause s’il n’y avait pas eu un brillant gardien de but d’Anthony Patterson.

Image:

Viktor Gyokeres en action contre Sunderland





La frappe à longue portée de Jonathan Panzo volait, mais le bout des doigts de Patterson a détourné le ballon sur la barre transversale. Matty Godden aurait probablement dû faire mieux avec le rebond, mais le ballon s’est envolé vers lui rapidement et il n’a pu diriger qu’une tête large.

Godden n’a pas réussi à convertir une opportunité encore plus attrayante huit minutes après le début de la seconde mi-temps alors que Sunderland a été puni pour un jeu laxiste à la limite de sa propre zone. Gustavo Hamer a privé Dan Neil de possession, mais alors que le ballon s’est cassé de manière invitante pour Godden, l’attaquant de Coventry n’a pu balayer qu’un premier effort large.

La menace de Sunderland en seconde période tournait en grande partie autour de mouvements de contre-attaque, et les hôtes ont failli étendre leur avance juste avant l’heure de jeu. Clarke a lancé Ross Stewart pour un premier effort qui se dirigeait avant que Moore ne fasse basculer le ballon au-dessus de la barre.

Coventry a mis la pression à mesure que la mi-temps avançait et a réclamé un égaliseur mérité à la 84e minute.

C’était un superbe but en solo de Gyokeres, l’international suédois créant une poche d’espace à 20 mètres avant de tirer une belle finition dans le coin inférieur droit.

Et après?

Sunderland se rendra à Ashton Gate pour affronter Bristol City à 15 heures le samedi 6 août, tandis que Coventry accueillera Rotherham à la Coventry Building Society Arena à 15 heures le dimanche 7 août.