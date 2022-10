S’land 0 – 0 Preston

Sunderland et Preston ont été contraints de partager le butin après que leur affrontement se soit terminé par un match nul et vierge au Stadium of Light.

Les hôtes ont eu des chances de sortir de l’impasse grâce à Elliot Embleton et Patrick Roberts, qui se sont rapprochés à plusieurs reprises, tandis que Ched Evans de Preston a été refusé en seconde période.

Un point chacun signifie que les Black Cats se classent septièmes du classement du championnat tandis que Preston se classe 14e, avec trois buts marqués et quatre encaissés en 11 matchs.

Sunderland a eu la première attaque de la période d’ouverture après qu’un long ballon ait trouvé Jack Clarke et que sa passe dans la surface ait causé des problèmes à la défense de Preston.

Les hôtes ont joué le même ballon à Clarke quelques instants plus tard et il a trouvé Aji Alese, qui a ramené le ballon mais n’a pas pu tirer à la maison.

Preston a commencé à s’installer dans le match et Ben Whiteman a eu deux occasions, avec son tir en boucle dégagé de la ligne par Alese avant que son coup franc ne soit bien tenu par le gardien Anthony Patterson.

Roberts a eu sa propre chance après avoir mis le ballon sur le bord de la surface, mais son effort de curling a raté de peu le coin supérieur gauche.

Les Black Cats ont continué à pousser et se sont rapprochés à l’aube de la mi-temps, le tir d’Embleton de la droite a été dégagé par la défense de Lilywhite avant que Freddie Woodman ne fasse un bon arrêt bas sur l’effort d’Embleton sur le rebond.

Woodman a été rappelé à l’action quelques minutes plus tard, mais a effectué un arrêt confortable pour nier Alese.

Le début de la seconde mi-temps a vu une action de bout en bout alors que Whiteman s’est avancé pour Preston et Alan Browne a fouetté une balle de la droite mais personne n’était là pour avoir un tir.

Patterson a été appelé à l’action 52 minutes plus tard lorsqu’un coup franc est tombé sur Evans au centre de la surface de réparation, et son puissant effort a été renversé par le gardien de Sunderland.

Sunderland s’est ensuite rapproché quelques minutes plus tard lorsque Roberts a passé le ballon devant deux défenseurs de Preston, mais son tir bas a sifflé au-delà du coin inférieur.

Preston a presque eu une chance sur un corner lorsque le ballon est tombé sur Jordan Storey, qui a frappé le ballon vers le coin inférieur et a été dégagé, avant que Patterson ne fasse un arrêt bas sur un coup franc quelques instants plus tard.

Le remplaçant Jewison Bennette a bien fait de garder le ballon en jeu sur la droite et a choisi Roberts, mais Woodman a fait l’arrêt du tir bas de l’ailier.

Le stoppeur de Preston a de nouveau été appelé à l’action, réagissant rapidement pour faire un plongeon bas et nier Bennette.

Preston a failli trouver un vainqueur tardif dans les arrêts de jeu lorsque Browne a frappé bas et que le ballon a légèrement dévié, mais Patterson était à la hauteur.