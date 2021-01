L’application de messagerie professionnelle Slack Technologies Inc a déclaré que les utilisateurs rencontraient des problèmes de connectivité avec la plate-forme lundi, perturbant le travail à distance au début de la nouvelle année.

À 10 h 44 HE, la société a déclaré https://status.slack.com/2021-01/9ecc1bc75347b6d1 qu’elle enquêtait sur le problème et ferait un suivi dans 30 minutes. Plus de 15 000 utilisateurs avaient initialement signalé des problèmes, selon le site Web de suivi des pannes Downdectector. L’application de messagerie comptait plus de 142 000 clients payants à la fin du troisième trimestre.

Actuellement, environ 4 000 utilisateurs sont toujours confrontés à des problèmes.

Alors que les entreprises du monde entier se tournent vers le travail à domicile en raison de COVID-19[feminine pandémie, la demande de services fournis par Slack et les équipes de Microsoft Corp a gagné du terrain alors que les bureaux organisent des réunions à distance.