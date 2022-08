SLA : une mère néo-écossaise écrit ses mémoires avec ses yeux

Angela Parker-Brown est peut-être incapable de parler, mais cela ne l’a pas empêchée d’utiliser sa voix.

La mère de Truro, en Nouvelle-Écosse, a reçu un diagnostic de SLA en 2018, une maladie qui paralyse progressivement une personne, affectant sa motricité et sa parole.

Mais avec l’aide de la technologie qui suit ses mouvements oculaires, Parker-Brown a pu mettre des mots sur ses expériences en écrivant les mémoires “Writing With My Eyes: Staying Alive While Dying”, qui sortira le mois prochain.

“Ce que j’espère que les gens retiendront de la SLA, ou de toute maladie limitant la vie, c’est de continuer à vivre”, a déclaré lundi Parker-Brown à l’émission Your Morning de CTV. Afin de communiquer plus facilement, Parker-Brown a reçu les questions d’entrevue à l’avance afin qu’elle puisse préparer ses réponses et les jouer pour le segment.

“Parfois, c’est difficile, mais essayez de rester positif. Trouvez quelque chose qui vous rend heureux et faites-le. Trouvez deux ou trois choses, même mieux. Faites tout votre possible pour créer des souvenirs avec vos proches.”

La SLA, abréviation de sclérose latérale amyotrophique et parfois appelée maladie de Lou Gehrig, empêche le cerveau d’une personne de communiquer avec les muscles du corps, ce qui finit par limiter sa capacité à marcher, parler, manger, avaler et respirer.

Afin de communiquer, Parker-Brown utilise une technologie appelée PCEye de Tobii Dynavox, qui suit ses mouvements oculaires et complète les mots et les phrases dont elle a besoin pour parler, envoyer des SMS, naviguer sur le Web, utiliser les réseaux sociaux, diffuser des films et écrire, y compris de la poésie. et maintenant un livre.

Grâce à un groupe Facebook appelé “Angie’s ALS Journey”, Parker-Brown a pu publier des mises à jour sur sa progression.

Cette écriture, dit-elle, est devenue “thérapeutique” pour elle et au fil du temps, elle a reçu des messages l’encourageant à écrire un livre. “Alors j’ai écrit un livre,” dit-elle.





Mère célibataire de jumelles, Parker-Brown a déclaré qu’elle était franche et honnête, d’une manière adaptée à son âge, avec elles au sujet de sa situation.

“Je les encourage à toujours me poser des questions et je fais de mon mieux pour les tenir informés de tout changement”, a-t-elle déclaré. “J’aime l’approche sans surprises.”

Parmi les choses que Parker-Brown espère que les lecteurs retiendront de son livre, il y a l’importance de la famille, des amitiés et de la communauté pour vivre une “vie heureuse”.

“Profitez des petits moments, aussi simples qu’un câlin chaleureux couplé avec” Je t’aime “”, a-t-elle déclaré.

“Ne vous imposez pas de limites et ne laissez pas les autres vous imposer des limites. Nous sommes tous capables de ce dont nous nous permettons de croire que nous sommes capables. Ne laissez pas des secrets traumatisants endommager votre âme. Demandez de l’aide.”