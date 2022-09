Iga Swiatek pense que “le ciel est la limite” après avoir couronné son ascension au sommet du tennis féminin avec un troisième titre du Grand Chelem à l’US Open samedi.

La numéro un mondiale polonaise de 21 ans a remporté son deuxième titre du Grand Chelem de 2022 à Flushing Meadows, en battant la Tunisienne Ons Jabeur 6-2, 7-6 (7/5).

C’était la dernière étape d’une saison éblouissante qui a fourni de nombreuses preuves que Swiatek est le favori pour dominer le sport alors qu’il se dirige vers l’ère post-Serena Williams.

Un deuxième titre du Grand Chelem samedi et une victoire à Roland-Garros en juin font partie des sept tournois qu’elle a remportés cette année, dont une séquence de 37 victoires consécutives alors qu’elle s’est hissée en tête du classement.

Swiatek, dont la surface préférée est la terre battue, dit que le fait qu’elle ait pu triompher à New York pourrait s’avérer être un tournant psychologique pour son jeu.

“Au début de la saison, j’ai réalisé que je pouvais peut-être avoir de bons résultats sur les événements WTA”, a-t-elle déclaré. “J’ai aussi atteint la demi-finale de l’Open d’Australie.

“Mais je ne savais pas si j’étais encore au niveau pour gagner un Grand Chelem, surtout à l’US Open où la surface est si rapide.

“C’est quelque chose auquel je ne m’attendais pas avec certitude. C’est aussi comme une confirmation pour moi que le ciel est la limite.

“Je suis fier, aussi un peu surpris, juste heureux d’avoir pu faire ça.”

– Force mentale –

Samedi, Swiatek a ignoré la foule new-yorkaise particulièrement bruyante – l’arbitre de chaise Louise Azemar Engzell a lancé des appels répétés au calme parmi les spectateurs qui étaient systématiquement ignorés – pour clôturer sa 10e victoire consécutive dans une finale depuis 2019.

Swiatek pense que sa capacité à bloquer les distractions et à façonner son plan de match en fonction des matchs au fur et à mesure qu’ils évoluent est un signe qu’elle est devenue une joueuse plus dure mentalement.

“Je suis surtout fier du fait que mentalement, je ne suis pas en train de rompre dans ces moments importants”, a déclaré Swiatek.

«J’ai, comme, après les matchs, même si je perds, je n’ai en quelque sorte aucun regret parce que je sais que je fais à 100%.

“Je suis fier d’avoir beaucoup plus de solutions et d’options sur le court qu’auparavant en termes de tennis, mais oui, aussi mentalement.

“Je suis vraiment fier de cela parce que je sais ce que c’est de ne pas avoir d’idées sur le court, de ne rien pouvoir changer pour améliorer le match. En ce moment, ça fait longtemps que je n’en avais aucune idée.

Swiatek prévoit de célébrer sa victoire en assistant à une comédie musicale à Broadway dimanche.

“Je ne vais pas dire le nom de la comédie musicale parce que je veux avoir un peu de paix demain”, a-t-elle déclaré en réfléchissant à une campagne de l’US Open qui comprenait une rencontre fortuite avec la pop star Seal.

“Après avoir rencontré Seal, je me suis dit : ‘Même si je perds maintenant, j’ai déjà gagné ce tournoi, parce que j’ai pris une photo avec lui.’

“C’est quelque chose qui n’arrivera probablement qu’à New York. Oui, parce que c’est New York.

