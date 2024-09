Skyrim rencontre Assassin’s Creed dans un nouveau RPG époustouflant en monde ouvert

Les fans font l’éloge d’un prochain RPG en monde ouvert qui semble être le mélange parfait de Skyrim et d’Assassin’s Creed.

En matière d’aventures épiques avec d’immenses mondes ouverts à explorer, peu le font mieux que la série The Elder Scrolls de Bethesda et peut-être le meilleur du lot est celui de 2011. Bordecielinitialement sorti sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360 avant de faire son chemin sur de nombreuses autres plateformes au fil des ans.

Découvrez la bande-annonce de Crimson Desert ci-dessous !

Quant à Assassin’s Creed d’Ubisoft, même si beaucoup peuvent penser que la série a perdu une grande partie de son intérêt pour la formule furtive, espérons que la franchise retrouvera son ancienne gloire avec l’arrivée de Assassin’s Creed Shadows plus tard cette année.

Cependant, si vous recherchiez quelque chose qui comportait des éléments des deux Bordeciel et Assassin’s Creed, peut-être le prochain Désert pourpre Cela pourrait être votre tasse de thé.

Développé et publié par Pearl Abyss : « Grâce à une narration vibrante et une action intense, Désert pourpre dépeint des personnages et des récits réalistes qui tournent autour des membres de la Greymane Free Company qui se battent pour accomplir leur noble mission.

« Découvrez le continent magnifique mais brutal de Pywel, où vous serez témoin des conflits et des sagas épiques entourant Kliff, le chef des Greymanes, alors que sa mission l’emmène dans un voyage inoubliable », poursuit la description du jeu.

Récemment, Pearl Abyss a publié un aperçu de gameplay de 50 minutes de Désert pourpre et cela n’a pas déçu beaucoup de monde joueurs sur Reddit.

« Wow, ça a vraiment l’air cool », a déclaré Gymleaders avec Rogue_leader_X en disant « Ce jeu a l’air incroyable. Sony doit être très impliqué dans ce studio car ils ont clairement du talent. »

Cela étant dit, malgré le potentiel de Désert pourpretout le monde n’est pas impressionné, beaucoup remettent en question son son et certains disent qu’il a l’air un peu brut.

« Oh mon Dieu, qui a donné le feu vert à ces bruits de pas ? On dirait que quelqu’un frappe un chou avec un bâton à chaque fois qu’un personnage fait un pas », s’est exclamé videodromejockey.

Dans notre aperçu pratique avec Désert pourpreKate de GAMINGbible a déclaré : « Pearl Abyss » Désert pourpre est, sur le papier, exactement mon genre de jeu. Il coche les cases d’un monde ouvert et d’un jeu solo, et s’inscrit dans le genre action-aventure.

Espérons qu’avec la date de sortie de Désert pourpre cela n’a pas encore été annoncé, mais les gens de Pearl Abyss lui donneront beaucoup de temps pour cuire au four, pour ainsi dire.

Désert pourpre devrait sortir en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Quant à Assassin’s Creed Shadowsil arrive sur les mêmes plateformes le 15 novembre 2024.